Henry Rodríguez: "Es hora de demostrar lo que sabemos hacer"

Consistencia. Esta cualidad le ha hecho falta a los Leones del Caracas a lo largo de la temporada; sin embargo, el trabajo a diario ha hecho que varios peloteros del equipo hayan podido alcanzarla, como es el caso de Henry "Pollito" Rodríguez, quien tras de la jornada de ayer pasó a comandar el departamento de impulsadas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

"Ha sido el año en el que más me ha costado agarrar el timing, venía de una lesión en México, donde no pude terminar de jugar todos los días, pero lo que se está viendo ahora es parte del trabajo, de los ajustes y el enfoque", reconoció Rodríguez, "sé que estoy teniendo un buen año ofensivamente, pero eso no importa, se lo digo al manager, al gerente, no me importa batear .300, tener 30 carreras impulsadas o cualquier cantidad de jonrones, lo importante es que el equipo gane", añadió.

Ayer, Rodríguez se fue de 5-4 con trío de empujadas y tomó el liderato de remolcadas de la liga con 29, superando a René Reyes, de Caribes Anzoátegui quien tiene 27 y José Martínez, de Tiburones de La Guaira, quien posee 26. Además, extendió a nueve su seguidilla de juegos dando al menos un imparable y aumentó su promedio al bate a .288.

"Creo que no estoy pendiente de eso, lo que más importa ahora es conseguir las victorias, lo que he podido hacer con el bate no ha ayudado a ganar. Esperamos que puedan salir los batazos oportunos y conseguir los triunfos", dijo el infielder, al mismo tiempo que resaltaba el ajuste principal que ha realizado este año. "La concentración, a la hora de pararme en el plato estoy más enfocado. Creo estamos un poco apresurados a la hora de tomar los turnos, he hablado con los muchachos, intento transmitirles que hay que poner la bola en juego, que los buenos batazos saldrán solos, es cuestión de que nos concentremos un poquito más y esperar los pitcheos que nosotros queramos batear, y no los que el pitcher nos quiera hacer batear".

Tal y como lo dijo a principios de campaña, Rodríguez se siente en deuda con la camisa que lleva en el pecho, así como con sus aficionados, y a pesar de las dificultades no deja de ser optimista y solo tiene en mente saldar esa cuenta.

"Tenemos que cumplirla, el primer paso es salir de este mal momento, aquí hay muchos peloteros de bastante experiencia que hemos estado en estas situaciones, lamentablemente en los últimos años nos hemos acostumbrado a sufrir para poder clasificar, hemos tenido que trabajar muy duro así que tengan por seguro que este año no será la excepción, ¿no estamos pasando por un buen momento? Bueno, entonces esta es la hora de demostrar lo que sabemos hacer", finalizó.