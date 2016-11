Carlos García después de victoria contra Leones: "Solo rescato el resultado"

beisbol venezolano

Lunes 21| 8:43 am







Logramos cerrar con victoria y cortar esa racha de malos resultados"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Los Navegantes del Magallanes consiguieron una agónica victoria contra los Leones del Caracas en entradas extras. Sin embargo, no jugaron de la mejor forma, ya que cometieron 2 errores y sus lanzadores no dieron la tranquilidad que todo mánager necesita.

Por eso, Carlos García se mostró autocritico, y aunque siempre se recibe una victoria, no hay muchos motivos para celebrar. “Lo único que puedo rescatar en este momento del juego es el resultado”, aseguró “El Almirante” al periodista Manuel García.

El mandamás del Magallanes no quedó nada conforme con la actuación de un bullpen que no logró mantener la importante ventaja que tuvo en las primeras entradas. Atahualpa Severino, Amalio Díaz, Patrick McCoy y José Flores, no lograron dominar a la ofensiva melenuda y vieron cómo el marcador dio la vuelta en cuestión de segundos.

“Cada quien es responsable de sus propias acciones”, agregó Carlos García que expresó satisfacción por cerrar la semana con una victoria que puede ser importante en el aspecto anímico. “Logramos cerrar con victoria y cortar esa racha de malos resultados”, concluyó.