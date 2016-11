Renato Núñez: "Tenemos que mantener la calma"

beisbol venezolano

Domingo 20| 10:13 am





Manuel García Velázquez / mgarcia@dearmas.com

Tigres de Aragua se mantiene en la parte baja de la tabla de clasificación de la temporada 2016-2017 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. A pesar que en la sexta semana de acción cerraron con récord positivo de 4-1. Tres derrotas al hilo frenaron la embestida de los actuales campeones que buscan llegar a la postemporada. Renato Núñez es uno de los principales baluartes del equipo. El toletero llama a la calma y se concentra en ayudar los bengalíes.

El infielder que tiene promedio al bate de .350 con cinco batazos de vuelta completa afirmó que las victorias ayudaron a darle oxigeno al equipo: “Sabíamos que podíamos tener una racha. Pero no llegaba, ahora que la tuvimos sabemos que las cosas pueden salirnos bien. Hay una presión no lo voy a negar pero es momento de relajarnos de mantener la calma. No vamos a ganar nada pensando que tenemos que ganar a todos los rivales. Hay que disfrutar el juego”.

Núñez piensa que las victorias lo ayudaron a trabajar en su paciencia a la hora de pararse en el plato de una mejor manera. “Con las derrotas es difícil trabajar a nadie le gusta trabajar y luego perder juegos. Las victorias nos ayudaron a engranarnos más y hacer los ajustes necesarios en nuestra ofensiva. El coach de bateo Barbaro Garbey, me dijo que tengo que tomar más boletos. No me voy a parar en la caja a esperar cuatro malas. Pero si puedo ser más selectivo, tomar el pitcheo y dar una buena conexión o si no me quieren lanzar en zona buena tomar esos pasaportes”. El pelotero de 22 años ha recibido siete boletos en la campaña y tienen un promedio de embasado de .420.