"Miguel Cabrera es mi ejemplo a seguir"

Manuel García Velázquez / @ManuelGarciaVel

Hernán Pérez, de los Tigres de Aragua vivió un año 2016 lleno de metas y logros importantes en su carrera. El pelotero de 25 años de edad, se consagró en las Grandes Ligas con los Cerveceros de Milwaukee como un jugador que puede estar todos los días en line up titular y responder con creces a la confianza que le otorgó el mánager Craig Counsell. El infielder apuntó que también vive un sueño cada vez que salta al campo con el uniforme de los bengalíes en la pelota venezolana.

En la primera década del nuevo milenio los Tigres se consagraron campeones de LVBP en cinco oportunidades. Pérez, era uno de esos fanáticos que vibraba con los triunfos en el José Pérez Colmenares. Para el maracayero la franquicia que hoy representa en los terrenos de juegos es muy importante: “Jugar para este equipo es algo que siempre quise hacer. Cuando era pequeño me iba a ver los encuentros en el estadio. Era fanático de los Tigres iba a ver las prácticas de bateo y a todos esos peloteros que marcaron esa gran época para este gran equipo”.

El toletero recuerda muy bien a cada nombre de sus primeros ídolos: “Rubén Salazar, Roberto Zambrano, Alex Núñez, Ramón Castro, Alex Delgado y Miguel Cabrera. Son peloteros que admiraba como jugaban, y son jugadores que dieron mucho a esta institución. Espero yo también poder darle tantas alegrías a la fanaticada como ellos lo hicieron”, Pérez toma como figura máxima al slugger de los Tigres de Detroit. “Cabrera (Miguel) es mi ejemplo a seguir. Ha logrando muchas cosas y su carrera es realmente fantástica”.

Miguel Ángel García, ex pelotero que jugó 12 temporadas en el beisbol criollo, también actuó en las Grandes Ligas y que trabaja desde hace varios años como director de operaciones para americana latina de los Tigres de Detroit, fue el encargado de firmar por primera vez al infielder que comenzó su andar en la pelota en la Escuela de San Francisco de Asís. “El día que te conviertes en profesional es muy importante. Mi mamá (Cristina Bolívar) y papá (Hernán Pérez) me guiaron en ese camino de jugar beisbol ambos me alentaron y me apoyaron en todo momento para lograr mi sueño”.

Pérez, participó en 123 encuentros en las mayores la campaña anterior, ligó para promedio ofensivo de .272 conectó 13 batazos de vuelta completa, y remolcó 56 carreras. “Fue un año de altas y bajas. Pero pude terminar muy fuerte la temporada y pude demostrarle a la organización que tengo las herramientas necesarias para poder jugar en Grandes Ligas y voy a seguir trabajando para mantenerme al máximo nivel durante varios años”. En el 2016 los Cerveceros contaron con nombres de la talla de Jonathan Lucroy, Ryan Braun, Jonathan Villar, y los venezolanos Josmil Pinto, Orlando Arcia y Junior Guerra. “Es algo bien difícil adaptarse a todos los compañeros. Porque son muchos y cada uno tiene una personalidad diferente. Pero todos me trataron muy bien y mantengo muy buena relación con todos ellos”.

El tope de bases estafadas de Pérez en Ligas Menores fue de 28 en la zafra 2013. Pero este año robó 34 almohadillas y solo fue puesto out en siete ocasiones. El criollo dijo que el coach de infield y de primera base Carlos Subero fue su mentor: “Tengo mucho que agradecer a un instructor con tantos conocimientos como Carlos Subero. Es pieza fundamental para rescatar ese aspecto en mi carrera de robar bases. No es fácil salir y llagar a salvo tantas veces en Grandes Ligas. Pero el trabajo con él (Subero) fue importante, también a la defensiva me ayudó demasiado”.

La LVBP ha sido fundamental en la carrera del campocorto y tercera base de los bengalíes. La continuidad en la pelota invernal es parte de éxito de Pérez: Esta liga me ha ayudado demasiado. Sin jugar aquí no hubiese tenido este año tan importante en las mayores. Y soy fiel creyente de que uniformarme con los Tigres de Aragua me hará mejor pelotero en el futuro. Aquí tengo al mánager Eduardo Pérez, coach con los Bravos de Atlanta cada día recibo sus consejos y se sienta conmigo a enseñarme cosas y a darme instrucciones para mejorar”.