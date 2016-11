Seth Frankoff se despidió de Leones

Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

El lanzador derecho Seth Frankoff terminó su pasantía con los Leones del Caracas, tras recibir un llamado por la franquicia de los Cachorros de Chicago.

"Me sentí muy bien lanzando aquí", manifestó el diestro al deparatmento de prensa felino. "Firmé contrato con los Cachorros de Chicago, me extendieron la invitación a los campos de entrenamientos en las Grandes Ligas, y me pidieron que dejara de lanzar y descansara. No podía decir que no".

Frankoff lamentó tener que irse y expresó su agradecimiento a todo el entorno del equipo meleundo a través de su cuenta de twitter. Sin embargo, no queda duda que la afición y el equipo lamenta más su partida.

Thank you coaches, staff, and fans of @leones_cbbc for a great experience in Caracas. Best of luck the rest of the way!#VamosCaraquistas