Ryan Kussmaul reemplazó a Brock Stassi en Tiburones

beisbol venezolano

Viernes 18| 5:52 pm





El derecho Ryan Kussmaul entró al roster diario de Tiburones de La Guaira en lugar del inicialista Brock Stassi.

El relevista irá a su quinta temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, cuarta seguida con los litoralenses. El estadounidense dejó marca de 0-1, con una efectividad de 1.45 en 18.2 innings, repartidos en 16 presentaciones.

“Me gusta jugar aquí, me gusta el nivel de competencia que hay, me gusta Venezuela. No viniera de no ser así”, dijo Kussmaul al diario Líder en Deportes. “Quiero ayudar al equipo a ganar un título, ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Quiero estar ahí cuando finalmente La Guaira gane el campeonato”.

Stassi, que pasó a la lista restrictiva de 14 días por razones administrativas, no seguirá con el equipo, tras concluir su contrato. Viajará de regreso a Estados Unidos, donde contraerá nupcias.

El bateador zurdo dejará un vacío importante en el lineup del manager Oswaldo Guillén, pues era primero en jonrones (6) y bases alcanzadas (61), en tanto que marchaba segundo en remolcadas (22). Su línea ofensiva fue una atractiva .297/.428/.550, más un OPS de .977, en 32 encuentros. /Prensa LVBP