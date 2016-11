Oswaldo Guillén elogió la dupla Meneses-Rojas

beisbol venezolano

Viernes 18| 9:17 am







Pedro Felipe Hernández

Todos los equipos tienen un as en sus filas, bien sea en la ofensiva o en la defensiva. Venezuela siempre se ha caracterizado por tener muy buenos campocortos. Luis Aparicio, David Concepción, Omar Vizquel e incluso el actual mánager de los Tiburones de La Guaira, Oswaldo Guillén, brillaron con el guante. Este año el equipo salado tiene la dicha de decir que tiene un gran guante en la posición seis: Miguel Rojas.

El nacido en Los Teques siempre ha lucido por su defensiva, de hecho varias de sus jugadas en las mayores lograron colocarlo en el foco de los reflectores. Esta temporada los escualos se sienten seguros, porque Rojas mantiene a raya los batazos en dirección al campocorto y a la segunda base. Tal como también acostumbra a hacer, el guatireño Heiker Meneses, quien protege a la intermedia de cualquier amenaza.

Ambos jugadores no han concedido libertades a los rivales.

“Desde que llegó Rojas, y se juntó con Meneses, el equipo se ve mucho mejor defensivamente”, confirmó Guillén. “Todavía no he conseguido una dupla Oswaldo Guillén-Norman Carrasco o Argenis-Carrasco. Lo que ha hecho Meneses por nosotros es algo inmenso y nadie ha hablado de él”.

En 66.1 entradas en las que Rojas ha cubierto el campocorto se mantiene un porcentaje de fildeo de 1.000; mientras el camarero (Meneses) tiene un porcentaje de .944 en la segunda almohadilla en 61.1 capítulos.

“Creo que la defensiva que tiene Meneses con Rojas nos ha mantenido luchando”, aseguró el piloto salado.

“Barba Negra” solo espera. Un lanzador conocido por la afición guairista es el nortea-mericano Ryan Kussmaul, quien se uniformó, entrenó y está esperando la inclusión en el roster para esta semana.

“Me siento listo para ser activado y no me sorprendería si ingreso al roster en un par de días”, dijo el serpentinero. “Aunque si no entro aún es porque realmente el bullpen está muy sólido”.

“Barba Negra” irá por su quinta campaña en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, pelota invernal en la que ha destacado con efectividad de 2.44 y registro de 3-3 en 56 apariciones. Entre los equipos que ha defendido se cuenta a Bravos de Margarita (11) y Tiburones (45).

“Con lo bien que ha estado el bullpen, quizás prefieren asegurarse de que esté en mi mejor forma antes de activarme”, aseguró el derecho.

Por cinco años consecutivos el nativo de Fennimore, Wisconsin, ha venido a nuestro país, y dejó claro por qué repite: “Me gusta mucho Venezuela, por eso vengo tanto para acá”.

“Además tengo una deuda muy grande con los Tiburones, ya que tienen mucho tiempo sin ganar un título y creo que puedo ayudar a lograrlo”, concluyó el jugador importado.