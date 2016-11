José Altuve, sin votos al primer lugar por el MVP

beisbol venezolano

Redacción Meridiano

A pesar de conseguido el mejor promedio de bateo en la Liga Americana, y un rendimiento pletórico en el terreno, José Altuve terminó en el tercer puesto en las votaciones por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Incluso, no consiguió votos para el primer lugar.

Mike Trout, que terminó siendo el ganador, totalizó 356 puntos, al lograr 19 votos al primer lugar, 8 al segundo y 1 para el tercero. Por su parte, Mookie Betts consiguió 311 tantos para terminar en el segundo puesto.

Altuve quedó relegado al tercer puesto, luego de sumar solamente 227 puntos, producto de los 2 votos para el segundo lugar y 15 para el tercero. Resultados sumamente sorpresivos, luego que el maracayero consiguiera un promedio de .338 con 24 cuadrangulares, 96 remolcadas, 30 bases robadas y un OPS de .928.

Además, José Altuve fue reconocido por el portal Sporting News Players como el mejor de 2016 y recibió tres reconocimientos en los Players Choice Awards: Player of the Year (Jugador del Año) y con el Premio Majestic Athletic Always Game (Premio a la tenacidad) y el Oustanding Player (o Jugador Más Sobrevasliente), galardones entregados por los jugadores.

2016 AL MVP: Mike Trout, Angels. More voting details to come. pic.twitter.com/VJ0uB15UFm — BBWAA (@officialBBWAA) 17 de noviembre de 2016

Pero ese pensamiento no llegó desde los periodistas, que prefirieron entregar a jugadores como David Ortíz y Adrián Beltré, que consiguieron más votos al primer lugar que José Altuve.