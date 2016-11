Héctor Sánchez entrenó y espera debutar con Tiburones pronto

beisbol venezolano

Después de haberse perdido la oportunidad de ayudar a los Tiburones de La Guaira la campaña pasada, este año Héctor Sánchez se siente listo para volver a participar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y aportar su experiencia al equipo que marcha segundo en la tabla.

El nacido en Maracay cogió su guante desde temprano para entrenarse. Luego habló con el coach de bateo, Desi Wilson, y así tomó su primera práctica de bateo con los escualos en la presente temporada. “Estoy contento después de un año de ausencia por las lesiones, pero ya estoy feliz de poder estar de nuevo con el equipo y tener la oportunidad de ponerme este uniforme que tanto me agrada”, comentó Sánchez. “Vine al 100% de Estados Unidos. Para ser la primera práctica después de un buen tiempo inactivo creo que me sentí muy bien”.

Con los salados, el receptor de 27 años de edad tiene promedio al bate de .309, con 121 indiscutibles despachados, en los que 18 han sido dobles y 15 jonrones, además de acumular 66 remolcadas en cinco temporadas.

“Hasta ahora no es seguro todavía, pero creo que la semana que viene podría entrar en el roster y ahí partiría mi día de debut”, dio a conocer Héctor Sánchez. “Aún estoy en conversaciones con los Padres (San Diego) y por eso no he puesto una fecha exacta, pero creo que a partir de la semana que viene ya estaría en el terreno”.

“La fiebre está latente desde el año pasado, cuando no pude estar con el equipo, pero ya estoy aquí”, confesó el maracayero.

Sánchez tuvo un 2016 algo movido por cambiar de equipo en las Grandes Ligas, pero está contento de poder haber tenido la oportunidad de jugar en la máxima categoría una vez más. “Estoy contento por las oportunidades con los Medias Blancas (de Chicago). Luego también con los Padres. Estuve saludable, que es lo importante, a pesar de mi salida de los Gigantes de San Francisco. Cuando pensaba que se me iba a hacer difícil acoplarme con otra organización, el compañerismo y los coaches me hicieron sentir como si hubiese estado en esos equipos desde hace mucho tiempo”, explicó.

El 26 de julio de 2014, el careta sufrió una fuerte lesión en la cabeza, luego de que una pelota lo golpeara con un foul. Después, el 18 de agosto de ese mismo año, mientras realizaba rehabilitación, otro foul lo golpeó en la máscara y sufrió una segunda contusión cerebral. Esto mantuvo por fuera al careta durante un largo periodo, que no le permitió jugar la pelota invernal.

“Hasta ahora no he tenido ningún síntoma al respecto. Me he sentido bastante bien, pero todavía queda el miedo”, contó el Novato del Año de la temporada 2011-2012 de la LVBP. “Hay veces en las que estoy en la receptoría y conectan un foul y la precaución está ahí, pero gracias a Dios los síntomas parecen haberse ido y espero no volver a tenerlos”, puntualizó el grandeliga, que no actúa aquí desde el certamen 2014-2015, cuando tomó 64 turnos.