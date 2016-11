Pedro Rodríguez ya llegó a un acuerdo con Caribes

beisbol venezolano

Jueves 17| 8:43 am





Jordan Toro

Según la gerencia, el cerrador Pedro Rodríguez ya concretó un acuerdo con Caribes de Anzoátegui para la actual campaña.

El derecho llegará al equipo oriental y estará incluido en el roster la próxima semana. Trabajará en los innings finales. Se espera que debute ese mismo día, en el estadio Universitario, ante Tiburones de La Guaira. “Se espera que vea acción esa misma noche”, dijo Pedro Mena, gerente deportivo de Caribes, sobre el diestro.

El taponero de 29 años de edad no se había unido al equipo debido a que no había llegado a un entendimiento económico con la gerencia de la tribu, que en su momento afirmó que Rodríguez quería recibir su salario en dólares, cosa que el tirador negó. El gerente general del equipo, Samuel Moscatel, afirmó: “nosotros no podemos pagarle a ningún pelotero criollo en dólares, nunca lo hemos hecho y no lo pensamos hacer”. Rodríguez dejó 3.93 de ERA, 1.485 de WHIP en 34.1 innings en la temporada 2015-2016 con el equipo oriental, con el que alcanzó 19 salvamentos. Él y Richard Garcés son los criollos con más rescates en una zafra de la LVBP.

El outfielder Oswaldo Arcia estará haciendo su debut hoy ante los Leones del Caracas en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel. La tribu acordó términos con los pitchers importados Waldis Joaquín y Sean Donatello. El dominicano Joaquín viene de lanzar en México y el estadounidense Donatello trabajó en AA con los Marlins de Miami.