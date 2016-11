Adonis García desconoce si estará toda la temporada con Magallanes

beisbol venezolano

Como buen navegante que le fue bien en su primera excursión en el mar, Adonis García aspira a continuar con la planificación de trabajo que viene realizando desde 2011 para seguir cosechando éxitos en las Grandes Ligas.

El cubano “maravilla” no vio como un retroceso jugar en la pelota invernal, por el contrario asegura que es la gran razón que lo ha llevado a ser titular con los Bravos de Atlanta.

“Estoy contento de estar aquí, vengo con los mejores deseos de ayudar al equipo”, afirmó el toletero de 31 años. “Primero estoy mentalizado en hacer lo posible para clasificar a la postemporada y luego dar todo por el todo para llegar a otra final”.

Sobre su quinta temporada vistiendo el uniforme turco dijo: “Simplemente llevo los últimos años haciendo esto y me siento bien, me sigo preparando para mejorar. Para mí no es ningún problema jugar aquí. Al contrario, tengo cuatro años cumpliendo ese mismo plan y me ha ido bien en la Gran Carpa”, admitió quien este año conectó 14 vuelacercas y remolcó 65 carreras en 134 encuentros, todas marcas topes en su carrera.

El hecho de jugar tanto en el mejor béisbol del mundo hace complicado que García esté durante toda la campaña con los eléctricos. “Yo no sé si voy a jugar hasta el final de la temporada. Lo que sí es que mientras pueda estar aquí voy a ayudar, ojalá esté hasta el final. (Los Bravos) solo me dijeron que jugara tranquilo y disfrutara”, confirmó el oriundo de Ciego del Ávila.

“Para nadie es un secreto que mi primer equipo profesional fue Magallanes. Me formé aquí, aprendí mucho, y estoy agradecido, Magallanes me ha ayudado mucho en lo que soy”, aseguró el dorsal 84 de los Navegantes.

Adonis García ya se encuentra entre los grandes peloteros foráneos que han vestido la camiseta de Magallanes, pues es el quinto importando en la historia del equipo con más juegos jugados (186). Por lo que en la zafra 2016-2017, espera seguir cumpliendo objetivos y afianzarse como uno de los mejores extranjeros en la historia de la LVBP.

Por otra parte la nave realizó tres cambios en su roster para la séptima semana. Salieron Eduard Pinto, Darwin Ramos y Miguel Chalas, e ingresaron en su lugar el jardinero José Parra, Jean Machí y Pattrick McCoy.