La agresividad es la principal arma de Seth Frankoff

Diego Naranjo Cevallos

Al comenzar la temporada, pocos apostaban que a estas alturas de la misma el pitcher más consistente de los Leones del Caracas sería Seth Frankoff. Sin embargo, el gran rendimiento del derecho lo ha convertido en uno de los lanzadores más dominantes, hasta los momentos, del circuito criollo.

“Soy un pitcher agresivo a la hora de lanzar”, afirmó Frankoff, quien ayer fue el responsable del juego ante los Caribes de Anzoátegui. “Trato de estar encima de los bateadores y que ellos se sientan incómodos cuando están en el plato. Además, siempre estoy en la misma página que el catcher y esa ha sido la clave. Tanto (Anderson) De La Rosa como (Oscar) Hernández han hecho un gran trabajo detrás del plato, me siento cómodo con los dos”.

Sin contar la apertura de ayer, el abridor melenudo tiene marca de 4-0 en siete aperturas, firma una efectividad de 2.10 en 30.0 capítulos de actuación. Además, suma once bases por bolas y siete ponches con un solo wildpitch a su cuenta. Estos números han convertido a Seth en el lanzador más confiable para el mánager Alfredo Pedrique.

“Yo no me siento el as de la rotación”, confesó Frankoff. “Tenemos muy buenos pitchers en este equipo, yo solamente salgo a hacer mi trabajo”.

La efectividad colectiva del Caracas es 5.51, siendo la peor del torneo y esa ha sido una de las razones por la cual el equipo de la capital marcha último en la tabla con marca de 12-19.

“Tenemos buenos lanzadores, son cosas que pasan en el beisbol”, afirmó Frankoff. “Me siento bien porque veo que las cosas van mejorando. Hemos tenido mala suerte pero si sé que tenemos buenos pitchers y tenemos las piezas para darle la vuelta a la situación y que las cosas empiecen a salir bien”.

El pitcher de 28 años de edad está en su tercera campaña en Venezuela, las dos anteriores con el uniforme de los Navegantes del Magallanes. “Me han tratado muy bien, tanto José Manuel Fernández (gerente deportivo) como Pedrique”, contó Frankoff. “Me he divertido mucho en esta temporada, salimos todos los días a hacer el trabajo, sé que no están saliendo los resultados pero vamos a intentar mejorar ya que trabajamos duro día a día. Sé que divirtiéndonos vamos a mejorar y se nos darán los resultados”, culminó.