Pimentel: "Voy el domingo ante Leones y saldré a ganar"

beisbol venezolano

Miércoles 16| 8:20 am





María Isabel Moya || @MarisabelMoya

El dominicano Stolmy Pimentel debutó este martes a lo grande con Navegantes del Magallanes al acreditarse con una flamante victoria luego de no permitir carreras en cinco innings completos ante Cardenales de Lara. Ahora, su próximo juego será ante Leones del Caracas, el mayor clásico del deporte en Venezuela.

“Me sentí muy bien hoy (martes). Agradecido con Dios y con Magallanes por darme la oportunidad de lanzar en esta pelota. Me enfoqué en hacer mi trabajo, tirar strikes, ajustar cada envío y seguir el plan establecido”, fueron las primeras palabras del lanzador dominicano a la prensa del conjunto bucanero, tras terminar el encuentro.

Pimentel, con una experiencia en Grandes Ligas de tres años, esta campaña estuvo en la Triple A de los Mets de Nueva York, pero finalmente terminó la temporada en México. Ahora vino a mostrar su brazo en Venezuela, justamente al equipo de su excompañero Robinson Chirinos.

“Chirinos llamó un gran juego y su experiencia me ayudó mucho. Sentí confianza con él porque ya nos conocíamos y tenemos buena comunicación. La clave fue ser agresivo y seguir sus indicaciones", explicó el lanzador derecho que en 2015 estuvo en el equipo grande de los Rangers de Texas, con el receptor criollo.

Pero, el dominicano de 26 años de edad tendrá ahora un mayor reto: enfrentar a los Leones del Caracas ante el público carabobeño.

Y es que hasta la fecha Magallanes se encuentra abajo en la serie particular ante su acérrimo rival, con tan solo un juego ganado de cuatro disputados, por lo que el José Bernardo Pérez de Valencia espera una victoria en casa.

"Ahora voy ante Leones. Ya me dijeron de la rivalidad que hay, pero eso no me importa. Yo salgo a ganar siempre", cerró Pimentel.