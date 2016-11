Greyfer Eregua el caballo de mil batallas en Magallanes

beisbol venezolano

En cada salida que hago no trato de hacer más de lo mío, solo ayudar en lo que sé que puedo hacer"

Los Navegantes del Magallanes han tenido grandes rendimientos individuales en la campaña 2016-2017, como José Tábata, Luis Arráez, José Flores y Mario Lisson, peloteros que antes de comenzar la zafra, estaban llamados a cumplir con las expectativas. Sin embargo, hay un lanzador que no estaba en los planes de muchos analistas y ha terminado siendo un “caballo” del bullpen para Carlos García, y ese es Greyfer Eregua.

El oriundo de San Carlos, Cojedes, ha dejado boquiabiertos a propios y extraños con sus excelentes presentaciones en la temporada, al mostrar una efectividad de 0.68 en 13.1 entradas de labor, además de mostrar un dictatorial WHIP de 0.975, todo esto sin contar la jornada de ayer.

“Siempre salgo a dar el 100%. Trabajo muy fuerte y me mentalizo pitcheo por pitcheo, bateador por bateador”, afirmó el diestro de 23 años de edad, que ha aprendido mucho de su coach de pitcheo. “Roberto Espinoza me ha enseñado muchas cosas, sobre todo para lanzar en situaciones del juego. Cada día aprendo cosas nuevas”, comentó Eregua, que suma 10 presentaciones en lo que va de temporada, seis de ellas para relevar a abridores que no han llegado al quinto inning.

“Ando enfocado en sacar los trabajos que me den el mánager y el coach de pitcheo. En cada salida que hago no trato de hacer más de lo mío, solo ayudar en lo que sé que puedo hacer”, admitió quien pertenece a los Cachorros de Chicago y en 2016 dejó buenos números en 74 entradas de labor, con efectividad de 3.77 en la clase A media.

El dominio de Eregua se ha traducido en ponches, con una tasa de 8.1 por cada nueve entradas, con el cambio y el slider como los mejores envíos de su repertorio. “Tener dominio de todos los pitcheos, es clave. Principalmente con el cambio y slider tengo mucho dominio y los utilizo en cualquier conteo, sobre todo cuando estoy por debajo en la cuenta. Ha sido una de las razones de mi buen momento”, explicó el dorsal “43” de los turcos, que no piensa en números personales, sino en alcanzar la meta principal del equipo: el campeonato.