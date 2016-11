Jesús Flores resurge en la alineación de las Águilas

beisbol venezolano

Jesús Flores se incorporó a las Águilas del Zulia esta temporada sin el ritmo que aporta el jugar en el béisbol organizado. Luego de un año sabático, al receptor venezolano poco le afectó la inactividad, en su primera experiencia con el equipo rapaz se ha convertido en uno de los ejes de la ofensiva del equipo.

Flores ha mostrado un sólido rendimiento no solo detrás del plato, también ha sido uno de los bates más productivos del equipo que se mantiene como líder de la clasificación en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

“Si bien no estuve jugando de manera activa en la pelota organizada, siempre mantuve mis condiciones físicas a un nivel óptimo, pienso que la madurez y experiencia que me ha brindado mi carrera me ha dado la oportunidad de reconocer rápidamente lo que necesito para mejorar y los resultados son una muestra de ello”, indicó Flores, quien muestra un promedio de bateo de .365 y un OPS de 1.010.

Para Flores este desempeño no es algo que supere lo planificado. “Realmente no me sorprende. Sé qué tipo de pelotero puedo ser. Hubo cosas que me afectaron en el pasado, pero esta vez me siento cómodo, sano y con bastante motivación”, manifestó el careta criollo, quien acumula 17 remolcadas en 23 compromisos.

“Esta oportunidad que me han brindado las Águilas ha sido de gran beneficio para mí, por lo que deseo seguir haciendo la cosas de esta manera”.

La continuidad en la alineación zuliana ha sido el factor preponderante en el resurgir de Flores. “El jugar a diario es clave para poder seguir haciendo ajustes y atacar los defectos que se presenten, he logrado conseguir mi ritmo”.

Junto con Reynaldo Rodríguez, Flores ha cargado con gran parte del peso de la producción de carreras en el lineup del manager Lipso Nava.

“Desde un principio aquí me dejaron claro que iban a contar conmigo para traer carreras, por eso me preparé física y mentalmente para asumir ese reto, afortunadamente las cosas están saliendo bien y los batazos oportunos están apareciendo”, comentó Flores.

Con un average de .381 (21-8) con corredores en posición anotadora, Flores ha logrado ser una de los jugadores providenciales en el buen momento de las Águilas en la primera mitad del campeonato.

“Aquí se ha creado un ambiento positivo desde el primer día, se armó un equipo para salir a competir para ganar, eso nos mantiene motivados a todos a dar lo mejor día tras día”.

“Estoy aquí para hacer un buen trabajo y tratar de ayudar al equipo a lo largo de la temporada. Quiero competir y volver a retomar mi nivel de juego, por ahí se van abriendo algunas posibilidades para regresar a una organización de Grandes Ligas”, comentó el catcher de los alados. /Prensa LVBP