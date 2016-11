Danry Vásquez sobre mal momento de Leones: "No hay presión"

beisbol venezolano

Diego Naranjo Cervallos

A pesar de que los Leones del Caracas se encuentran en un mal momento al ocupar el último puesto de la tabla de posiciones con marca 12 victorias por 18 derrotas, hasta anoche, el jardinero Danry Vásquez confesó que no hay presión por los resultados y asegura que pronto serán un equipo difícil de vencer en los terrenos de juego.

“Vienen días buenos y días malos. No hemos tenido consistencia”, soltó Vásquez, quien batea para .288 con un par de cuadrangulares y diez carreras remolcadas. “Cuando hemos tenido buen pitcheo el bateo no responde, cuando hemos tenido buena ofensiva el pitcheo se cae y cuando salen las dos, la defensiva no hace el trabajo. A penas logremos engranar eso no va a ver equipo que nos pueda ganar tan fácil”.

Con todo y el mal momento, el ánimo de los jugadores no ha disminuido y el buen ambiente que presentan los dirigidos por Alfredo Pedrique es un punto que tienen a su favor.

“No hay presión”, soltó el patrullero. “Hemos estado así en los últimos tres años, nos es la mejor idea, pero eso nos ha pasado, nosotros vamos a seguir dando el todo por el todo para alcanzar los objetivos. Este es un gran equipo, todos estamos familiarizados, es un equipo especial”.

Posición defensiva. Vásquez ha tenido distintos roles en lo que va de temporada, trabajó como jardinero izquierdo y derecho. Además ha sido bateador designado. Sin embargo, no ha visto acción en la posición donde disfruta más estar.

“Sinceramente me he sentido cómodo en cualquiera de las posiciones que he jugado”, comentó Danry. “Me gusta mucho el center field, me gustaría tener la oportunidad de jugar ahí con más frecuencia”.

Lineup. Por otro lado, el estratega melenudo ha colocado a Vásquez en distintos puestos del lineup. “Me gusta estar arriba en la alineación, de primero o segunda bate porque son puesto de mayor responsabilidad. Batear en los primeros lugares del lineup requiere de una responsabilidad grande. Siempre hay que tratar de estar en base y mover a los corredores para que estén en posición anotadora. Eso me motiva porque sé que puedo ayudar al equipo de muchas maneras. La gente dice que esos puestos dan mucha presión pero yo no creo, siento que estoy capacitado para eso”.