"Cafecito" Martínez encendió la chispa en Tiburones

"No soy líder, líderes somos todos"

José “Cafecito” Martínez se está erigiendo en ídolo de los Tiburones de La Guaira. En su octava temporada con el equipo salado, Martínez marca una importante diferencia en el equipo.

Antes de su debut el 19 de octubre contra los Leones del Caracas, La Guaira tenía un récord de solo dos victorias por seis derrotas. Tiburones tiene 17 victorias y 13 caídas, un diferencial de 15 ganados y siete perdidos desde su llegada.

Sobre el empuje ganador, Martínez comentó que “sinceramente llegué y el ambiente ya estaba. He escuchado a gente decir que cuando yo llegué todo cambió, pero eso ya estaba aquí. Los muchachos siempre estaban positivos, yo simplemente lo seguí, siempre respetando a (José) Castillo y a Alberto González, que están ahí, motivando a los muchachos”.

El “Cafecito” viene de unirse a la larga lista de venezolanos que han jugado en las Grandes Ligas, después de debutar con los Cardenales de San Luis el pasado 6 de septiembre contra los Piratas de Pittsburgh.

Su primer imparable y carrera empujada los consiguió dos días más tarde ante los Cerveceros de Milwaukee.

Martínez terminó su actuación en las Grandes Ligas con unos muy buenos números, a pesar de las pocas oportunidades de las que dispuso. En 16 turnos al bate logró conectar siete indiscutibles, entre ellos un triple, para dejar su promedio de bateo en .438; también remolcó una carrera y recibió dos boletos.

Listos para sudar. Acerca del ambiente que se vive en el dogout del equipo y los diferentes liderazgos que hay, Martínez expresó: “no soy líder, líderes somos todos. Los clubbies, los seguridad, jefe de prensa, todos somos Tiburones. Castillo y Alberto ponen su experiencia. Mientras las cosas salgan bien todo está perfecto, cuando perdemos no servimos, aunque siempre hemos estado listos para cualquier reto y para sudar hasta la última gota por el uniforme”.

Los Tiburones buscan quebrar la larga sequía de 30 años que tiene el equipo sin ganar un campeonato, pero para el outfield el equipo no debe presionarse. “Estamos preparados para ganar y perder, no hay presión, no es obligado ganar, pero hay que dar el todo por el todo para que el otro equipo sepa que vamos a batallar”.

La campaña pasada el “Cafecito” disputó 60 encuentros y dejó un average de .317 gracias a 73 hits en 230 turnos al bate, además remolcó 35 rayitas.