Matt Tomshaw quiere regresar con Caribes

Como una gran experiencia cataloga Matt Tomshaw su paso por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El zurdo ha sido el abridor más consistente de Caribes de Anzoátegui y uno de los más destacados de la temporada 2016-2017, gracias a su capacidad para ponchar a sus contrarios.

Tomshaw liderada el campeonato con 32 abanicados en 34.2 innings, es uno de los 17 lanzadores que exhiben efectividad por debajo de 4.00 (3.89) en la eliminatoria.

“Todo ha sido grandioso, excelente. He aprendido muchas cosas desde que estoy aquí. El nivel de esta liga es mejor de lo que me lo imaginaba. Es muy competitiva y bastante dura, porque siempre debes tratar de ser exitoso. Afortunadamente, he podido lidiar con todos los desafíos a los que me he enfrentado”, dijo Tomshaw, quien reconoció que no le fue fácil adaptarse al circuito.

“Cuando llegué no conocía a nadie, solo a Niko (Goodrum), y porque lo había visto en ocasiones en las Ligas Menores. Además, no hablo nada de español, aunque el traductor de Google me ha ayudado bastante (risas). Mis primeros días en Venezuela fueron duros. El clima es bastante inestable. Un día puede ser soleado y al otro te encuentras con uno bastante lluvioso. Algo parecido se ve en Florida, solo que aquí es más caluroso”, indicó el serpentinero, originario de Kingston, Nueva York.

Hasta ahora le ha ido bastante bien en sus siete aperturas. Sus contrarios solo le batean .250, su relación boletos-ponches es 8-32 y exhibe un WHIP de 1.21. Nada mal para el norteamericano, quien está en su primera incursión en el Caribe.

“Trato de mantener mis lanzamientos en la zona de strike, algo que he conseguido. La confianza en mí mismo me ha ayudado en cada apertura. No ha sido fácil, siempre te enfrentas a jugadores distintos cada día, de niveles completamente diferentes y a veces no sabes cómo pitcharles. Afortunadamente, no ha sido un problema, hasta el momento”, comentó.

Un Mejor Lanzador

El contrato de Tomshaw expira a finales de mes y, sin duda, su presencia será extrañada en la rotación de Caribes. Así que antes de marcharse, el zurdo espera que sus últimas aperturas sean fructíferas para dejar al club en la mejor posición posible.

“Trataré de darle la oportunidad de ganar en las salidas que me quedan. Espero que las cosas sigan marchando como hasta ahora y, por supuesto, seguir enfocándome en lo que puedo hacer desde el montículo. Eso será clave de aquí en adelante”, dijo el estadounidense, a quien le gustaría volver a Venezuela en el futuro.

“Claro que me encantaría regresar. Esta liga es grandiosa y muy divertida. En Estados Unidos no es así. Aquí los fanáticos son muy apasionados y siempre ruidosos, cosa que es muy buena porque aumenta la presión en los juegos, brindando mucha más energía a todos los que estamos en el terreno de juego. También me ha ayudado a ser un mejor pitcher cada día, he disfrutado como nunca esta experiencia”, abundó. /Prensa LVBP