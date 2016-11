Herlis Rodríguez desea seguir la huella de Gerardo Parra

beisbol venezolano

Domingo 13| 6:14 pm





En su primera temporada con las Águilas del Zulia, Herlis Rodríguez se ha ganado un lugar entre los outfielders que regularmente saltan al terreno de juego.

Su carta de presentación fue un juego en el parque de la Ciudad Universitaria que logró batear el ciclo, remolcar siete carreras y robarse el home; sin embargo, su principal aporte es en la defensa.

Rodríguez ha sido una “póliza de seguro” en los jardines, con un singular estilo y características en su juego, muy similares a las que Gerardo Parra mostró en su etapa con las Águilas.

“Muchos me comentan eso, en realidad si hay un parecido, pero no es algo que quise hacerlo de esa manera, es mi manera de jugar”, manifestó Rodríguez, quien no negó ver a Parra como un ejemplo a seguir. “Desde que llegó a las Grandes Ligas lo he visto como una referencia, qué pelotero no quisiera tener sus herramientas”, confiesa Rodríguez.

A Parra le llegaron los comentarios sobre las similitudes que comparten con Herlis, razón por la que le obsequió uno de sus guantes al pelotero rapaz. “Le agradecí mucho el gesto, me dijo: ‘si se te cae una con ese guante, te lo quito’”, contó el “morocho” en tono jocoso.

“Deseo establecerme en este equipo así como él hizo en el inicio de su carrera. Es uno de los mejores outfielders que hay en las Grandes Ligas y ojalá pueda emularlo”, agregó. /Prensa LVBP