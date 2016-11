Roberto Ferrari: El ingeniero de la nave

beisbol venezolano

Siempre fui fanático de Magallanes. Desde que tengo uso de razón"

Jesús Ponte || @Chuchoponte

Cada barco o nave que va a zarpar debe tener en ella un ingeniero para construirla y repárala cuando sea necesario. Roberto Ferrari tiene ya 23 años en Magallanes cumpliendo esta función desde distintos cargos.

Ingeniero Industrial de profesión y magallanero desde joven, Roberto Ferrari jamás se imaginó terminar dirigiendo el equipo de sus amores, desde la oficina. “Soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, nací en Caracas. Nunca ejercí como ingeniero, nunca lo he hecho, luego de graduarme me dediqué a los negocios de la familia de transporte”, afirmó Ferrari, que sus primeras experiencias con los eléctricos la vivió como fanático.

“Siempre fui fanático de Magallanes. Desde que tengo uso de razón. Cuando llegué a Valencia empecé a asistir al estadio como un fanático común y corriente, y bueno de una manera u otra entré en gracia con los directivos de ese momento. Empecé como invitado a las reuniones, luego pasó el tiempo e ingresé como vocal. Y bueno desde que entré no he salido”, comentó quien ha estado como secretario de la junta administradora de la organización carabobeña, y delegado de Magallanes ante la LVBP.

Roberto Ferreri tiene apenas dos años como presidente de los náuticos. Sin embargo, ocupar ese puesto no ha sido un algo muy distinto a lo que ya venía trabajando en la organización carabobeña. “Yo tengo mucho años aquí, desde hace cierto tiempo tengo una responsabilidad importante, tengo mucho tiempo involucrado a las cosas que se hacen aquí. Asumir la presidencia no fue gran diferencia de lo que hacía antes. Ahora debo atender un poco de todo”.

La pelota criolla tiene la particularidad de que a pesar de ser un campeonato bastante corto (63 juegos) cada divisa se refuerza de manera diferente en los tres meses, algo que en ocasiones genera problemas para los mánagers y los directivos, pues tienen que retirar del equipo o del roster a toleteros que están desde la jornada inaugural. “No es problema agradable, pero hay que afrontarlo, los mismos peloteros saben cuál es su momento en el torneo. Y bueno ceden el puesto, no lo hacen de buena manera lógicamente, porque quieren jugar, pero en el beisbol hay códigos que ellos respetan”, admitió Ferrari.

Sin duda alguna MLB es la mejor liga de beisbol en el mundo, no existe ningún tipo de discusión. No obstante, contrario a lo que si pudiese pensar, los gerentes de las ligas caribeñas tienen muchas más limitaciones para armar a un equipo, que los mismos directivos de la Gran Carpa. “Es mucho más complicado aquí. Tenemos mucho menos tiempo para programar y reaccionar. Ellos (MLB) con una llamada telefónica mandan a subir tres o cuatro peloteros de triple A y resuelven problemas. Aquí cuando vas a buscar peloteros en la Liga de Desarrollo, son jugadores que se supone que no están listos para jugar arriba. Si un importado falla tienes que traer otro rápido, está el problema de conseguir la visa. Tienes que tomar decisiones rápido. Ser gerente aquí no es fácil”, explicó el directivo de 57 años de edad.

Los eléctricos realizaron en esta campaña uno de los cambios más significativos de la historia de la LVBP, al adquirir a Félix Hernández, y lograr además que pueda lanzar en Venezuela al menos 25 entradas. “Por un lado fue sencillo lograr que Félix lanzará con nosotros porque él quería”, aseguró Ferrari. “La verdad lo más complicado fue llegar a un acuerdo con Lara, teníamos tres años con estas negociaciones. Para ellos no era fácil, hace tres años más difícil aún. Pero con Seattle no fue tan difícil, Félix está en un punto de su carrera, que él es el que decide. Tuvimos la suerte en Magallanes, que él no lanzó esa larga cantidad de innings que siempre lanza”.

En la planificación de una gerencia siempre hay cosas positivas y negativas. En su extensa carrera en la dirigencia bucanera, Roberto Ferrari ha tenido la oportunidad de vivir ambas. “Es normal que ocurran cosas complicadas. Desde que estoy en el equipo una de las más complicadas es lo que acaba de pasar con Joey Gallo, teníamos mucha esperanza. Él se veía muy bien, estaba jugando con entusiasmo y que se te lesione tan rápido, es difícil. Además que teníamos mucho tiempo intentando traerlo. No fue sencillo lograr que llegara, y perderlo tan rápido fue duro”, reseñó el máximo mandatario de los filibusteros, que también recuerda momentos en los que contrataron peloteros que no tienen gran renombre, y terminaron siendo muy eficaces.

“A Carl Evertett lo trajimos de Puerto Rico y estaba bateando .110. Varios directivos le caímos encima a Alfredo Guadarrama, que era el presidente en ese entonces (zafra 1994-1995), le decíamos: “que viene a hacer él para acá” y ahí está lo que hizo Everett ese año con nosotros (temporada regular promedio de .277, siete impulsadas. En Round Robin average de .352, con nueve remolques). Esas cosas pasan mucho”, cerró el ingeniero, que espera culminar su período presidencial con la nave, para pasar al consejo directivo de la Fundación Magallanes, de forma permanente.