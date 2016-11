Jhoulys Chacín: "Voy a empezar a lanzar el 19, ante Cardenales de Lara"

beisbol venezolano

Diego Naranjo Cevallos || @Diegonaranjo16

Luego de que el jueves pasado el mánager de los Leones del Caracas, Alfredo Pedrique, informó que el abridor Jhoulys Chacín estaba listo para abrir el 19 de noviembre, el propio lanzador indicó cual será su plan de trabajo y reconoció que lanzar en Venezuela es positivo para su carrera.

“Voy a empezar a lanzar en casa, el 19, ante Cardenales de Lara”, informó Jhoulys Chacín a través de su departamento de prensa Cárdenas Sport Media. “Como será mi primera salida iré a un máximo de tres innings, para ir aumentando mi cantidad de pitcheos en cada apertura”.

El lanzador que estuvo este año entre los Bravos de Atlanta y los Angelinos de los Ángeles de Anaheim en las Grandes Ligas, estará con el equipo a partir del martes, para terminar de afinar su preparación.

“Tengo tres semanas trabajando físicamente en Arizona y he estado soltando el brazo”, destacó el pitcher melenudo. “Realicé unas sesiones de bullpen y un live BP durante unos días que estuve en Maracaibo, por lo que solo necesito volver a lanzarle a bateadores para estar listo para mi debut”.

A pesar de contar con ocho temporadas en las mayores, Jhoulys Chacín sabe que para tener éxito en la MLB necesita venir a lanzar en la pelota criolla. “Siempre he sido fiel creyente de que lanzar en Venezuela me ayuda mucho a llegar mejor preparado con mi brazo para el Spring Training”, reconoció el derecho. “Ese trabajo siempre me ha ayudado a estar sano durante toda la temporada. Indiferentemente del Clásico Mundial (que se va a jugar en marzo del 2017), igual hubiese ido a lanzar en Venezuela”.

Jhoulys Chacín representa un brazo más que necesario para el mánager Pedrique, luego de que sus abridores no han dado buenos resultados. “Mi principal meta es ayudar al equipo en lo más que pueda”, soltó. “Quiero salir a hacer mi trabajo, a ayudar a todo el staff de pitcheo, que es algo que se necesita en este momento, y por supuesto con la mentalidad puesta en conseguir el campeonato para toda la fanaticada. Sé que el equipo no está en la mejor posición ahorita, pero pienso que con la experiencia de algunos peloteros que se acaban de incorporar vamos a poder salir de esa mala situación”, culminó.

Nuevo importado

La gerencia melenuda anunció la contratación del lanzador Luke Irvine, quien viene de lanzar en México y en la sucursal triple A de los Cascabeles de Arizona. El derecho tiene previsto unirse al equipo este domingo en el Universitario.