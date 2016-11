Edgmer Escalona fortalece su brazo con paciencia

beisbol venezolano

Sábado 12





Este año fue todo lo contrario al calendario pasado para Edgmer Escalona. No pudo rendir como lo había hecho en la Liga Mexicana de Béisbol por sufrir una fractura en el antebrazo derecho. Para un lanzador es una lesión grave que puede complicar la rotación del miembro cuando se tira un envío quebrado. Por suerte para el varguense su cuerpo logró sanar rápidamente.

“Voy más rápido de que pensaba”, dijo sentado en el dugout de los Tiburones de La Guaria con los que comenzó a practicar esta semana. “Yo no pensaba jugar este año, pero gracias a Dios podré, bien sea en diciembre o en dos semanas”.

Ese es el lapso que el serpentinero de 30 años de edad tiene para entrar en un diamante. Afirma ser un paciente pero no de esos que deben estar sentados en una clínica, esa parte ya la superó, sino de los que aplican la paciencia como parte de la sanación.

“Quiero trabajar duro en el gimnasio y fortalecer los músculos pequeños”, señaló una de las figuras de los escualos. “Creo que en dos semanas estaré lanzando en la Liga Paralela sin problemas”.

Cuando esté listo para subir al equipo grande no lo hará como un abridor de tiempo completo. Irá paso a paso, de menos a más, para recobrar la fortaleza total del brazo derecho.

“Creo que después de la lesión es mejor empezar en el bullpen”, comentó. “Hay que ir de poco a más, no lanzar cinco innings de una vez. Duré dos meses con un yeso, no fue cualquier cosa, me fracturé. Los abridores del equipo han estado bien, pero si hace falta uno allí estaré”.

Si bien se siente “súper fuerte” como esperaba, todavía hay cosas que necesita trabajar, como los pitcheos quebrados.

“He practicado con el cambio. El slider se me ha hecho algo difícil por el área donde fue la lesión, hay que irlo trabajando”, aseguró Escalona, quien en 170.0 innings de por vida con La Guaira ostenta una efectividad de 3.97. “(El manager) Oswaldo Guillén me ha dicho que siga trabajando fuerte. El apoyo de los muchachos nunca ha faltado, de mi trainer. No es fácil ver a los otros jugar y que tú no puedas”.

El nativo de Naiguatá, estado Vargas, comenzó su carrera en Venezuela con los Leones del Caracas. Después de cuatro temporadas pasó a los Tiburones a cambio del infielder Luis Rodríguez. /Prensa LVBP