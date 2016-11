Rafael Ortega acelera el paso para debutar con Caribes

beisbol venezolano

Jueves 3| 5:36 pm





Rafael Ortega está ansioso por debutar en esta en la temporada 2016-2017. Son varias las razones que le motivan para estrenarse el uniforme de Caribes de Anzoátegui, una de ellas es jugar en su tierra, ya que es nativo de la localidad de El Tigre.

“Estoy muy feliz por estar aquí. Mi familia está muy contenta ya que los veré muy a menudo y ellos me verán jugar a diario, que es muy importante. A todo pelotero le encanta jugar ante su gente y, en mi caso, eso sucederá pronto. Es una realidad que nos tiene muy felices en casa y no veo la hora de que llegue ese momento”, dijo Ortega, quien agregó que en cuestión de días se estará disponible para ser inscrito en el roster activo del club oriental.

“Será pronto, aún no tengo fecha exacta, pero será en poco tiempo”, afirmó. “Por el momento estoy preparándome fuerte, haciendo muchas prácticas de bateo para ponerme a tono lo más rápido posible. Me siento bien, pero quiero ver cómo me termino de acoplar en estos días. Veremos qué pasa”.

Ortega llegó al conjunto anzoatiguense el pasado mes de mayo procedente de Tiburones de La Guaira, junto con el lanzador Yorfrank López, a cambio del utility José Castillo y el receptor José Gil. Una transacción que el grabdeliga de los Ángelinos de Los Ángeles de Anaheim asume con compromiso.

El jardinero considera que su presencia en Caribes es una seria apuesta a corto plazo y quiere corresponder a la confianza que le ha brindado la organización aborigen.

“Es una responsabilidad bastante grande llegar por un pelotero como José Castillo. Solo espero que todo sea bueno tanto para mí y para el equipo, que es lo que todos queremos. Quiero dar lo mejor con Caribes, estoy preparado para ello”, indicó.

Como Uno Más

Las ansias de “Balita” por jugar en la tierra de donde nació son tantas, que una vez que llegó a tierras anzoatiguenses lo primero que hizo fue reportarse a Caribes y comenzar rápidamente su preparación.

Para Ortega acoplarse a su nuevo equipo y compañeros no fue tan difícil como él se imaginaba. “El recibimiento ha sido excelente, a la mayoría de los peloteros los conozco y de verdad que se siente bien estar en este equipo. Hay mucha alegría y demasiada unión. Me siento agradecido por estar aquí y con el deseo de hacer las cosas bien y de contribuir al éxito del equipo”, relató Ortega, quien opinó que la novena anzoatiguense es uno de los serios aspirantes al título en esta campaña.

“El equipo está compenetrado, pero lo más importante es que hay deseo por ganar. Eso es bien importante, si a eso le sumas el talento que se tiene y que está por venir. En cuanto a mí, como ya dije antes, simplemente daré lo mejor. No soy un hombre de decir cuántos batazos voy a dar, pero los que vengan serán bienvenidos siempre y cuando ayuden a Caribes”. /Prensa LVBP