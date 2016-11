Javier Betancourt sobre su hit: "Me siento bendecido"

beisbol venezolano

Los Leones del Caracas se llevaron la victoria 5-4 sobre los Navegantes del Magallanes, en un encuentro maratónico que llegó hasta la entrada 13 y que se decidió por un imparable de Javier Betancourt.

Betancourt se puso la capa de héroe en la novena melenuda y no desaprovechó la oportunidad que le dio el mánager Alfredo Pedrique, “me siento bendecido. Esta es una oportunidad que no me esperaba” señaló el toletero caraquista a la jefatura de prensa del equipo.

“Era un juego totalmente cerrado. Yo no tenía muchos turnos, tenía bastante tiempo sin jugar y gracias a Dios las cosas salieron de la mejor manera, tuve la paciencia gracias a los coachs que me ayudaron con el turno”, dijo.

Betancourt también comentó que “no importa que tan cerrado o importante sea el juego Pedrique le tiene confianza a uno y eso es lo que nos mantiene activos”, esto en alusión a los movimientos que constantemente realiza Alfredo Pedrique durante un compromiso.

Por su parte, Pedrique calificó el juego como “excelente” añadiendo que “los dos equipos jugaron para ganar y estoy seguro que los fanáticos disfrutaron de este gran encuentro. Hubo buen pitcheo, defensa y bateo y gracias a Dios nosotros pudimos llevarnos la victoria”.

El triunfo se lo llevó el relevista zurdo Franklin Morales, quien en 2 episodios permitió par de indiscutibles, otorgó una base por bolas y logró 3 ponches.

“Mantuve mi concentración, mezclé mis pitcheos y pude sacar los innings” señaló Morales.