Josmil Pinto: "Mi familia es magallanera"

Josmil Pinto no siente presión por tener un nuevo uniforme en la LVBP

Martes 1| 9:53 pm





Toda la familia de Josmil Pinto estuvo presente en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia y no era para menos. Josmil, el pelotero de la casa, se iba a estrenar esta temporada y por si fuera poco con los Navegantes del Magallanes, equipo que goza del cariño de la mayoría del clan de los Pinto.

El grandeliga, quien fue inscrito al roster activo para experimentar su primera temporada completa como filibustero, fue colocado este martes en la alineación como cuarto bate e inicialista.

“Estoy contento con este equipo. Toda mi familia es magallanera. Y este cambio me ha caído de lo mejor”, dijo el carabobeño, antes del encuentro en el que los Navegantes recibieron a Leones del Caracas en el Estadio José Bernardo Pérez. “Eso es lo que todo el mundo me estaba diciendo ayer (lunes), cuando se enteraron de que iba a debutar. Es un juego que tenemos que tomar como uno más, pero sabemos la rivalidad que hay entre estos dos equipos. Lo he vivido desde pequeño”.

Pinto, es visto por el manager Carlos García como el inicialista del equipo, aunque no descartó utilizarlo en la receptoría en algunos encuentros, por lo que el criollo está enfocado en mejorar su defensa en el primer cojín.

“Voy a aprovechar la oportunidad con (el coach) Álvaro (Espinoza). Sé que sabe mucho del infield. Trabajé con él en la primera base. Este año estuve jugando en la inicial, pero fue como aprendiendo a los golpes. Ahora lo tengo a él y tengo que aprovecharlo. Sé que él jugo mucho tiempo infiel y sé que él sabe del tema”, dijo el jugador, que cinco horas antes del encuentro temprano trabajando con Espinoza.

El careta manifestó que no siente presión de vestir una nueva camiseta en la pelota venezolana, por lo que toma con mucha responsabilidad representar a los Navegantes del Magallanes.

“Voy a hacer lo que siempre he sabido hacer. No voy a tratar de forzar las cosas. Trataré de hacer buenos contactos y ayudar en lo que más se pueda. Voy a estar hasta donde llegue el equipo”, expresó el bateador derecho, que en la 2014-2015 fue tomado como refuerzo de la nave.

Pinto jugó seis temporadas con Tigres de Aragua donde bateó para .256 con cuatro cuadrangulares y 30 carreras remolcadas. El valenciano, de 27 años de edad, fue canjeado por el jardinero Ezequiel Carrera el 11 de febrero. /Prensa LVBP