Robinson Chirinos espera debutar el fin de semana con Magallanes

Robinson Chirinos caminaba por todos lados, saludaba a sus compañeros y hasta los jugadores de Leones del Caracas. No podía ocultar que estaba disfrutando estar uniformado con los Navegantes del Magallanes, tras dos campañas de ausencia.

El receptor comenzó a preparar lo que será su estreno con el equipo naval por lo que, además de jugar en el Programa de Desarrollo, tomó práctica de bateo extra, antes del cuarto encuentro entre los Eternos Rivales en el Estadio José Bernardo Pérez.

“Estoy agradecido con Dios de estar aquí. Colocarse esta camisa para mí siempre es un privilegio. Yo he sido magallanero desde chamo”, dijo el grandeliga de los Rangers de Texas. “Hoy jugué en la Paralela y me quise quedar hasta la tarde para tomar una práctica de bateo extra con el equipo grande”, contó.

Chirinos informó que ejecuta un plan progresivo de trabajo en que estará como receptor durante siete entradas, nuevamente en la filial de los Navegantes. La idea del alto mando de la nave es que se estrene en los próximos días.

“Hablé hoy con (el presidente del club) Roberto (Ferrari). Le dije que todo dependerá de cómo me vaya sintiendo. La idea es que debute este fin de semana. Ya quiero estar detrás del plato y ayudar a este equipo a llegar a una final”, expresó.

Chirinos jugará nuevamente con el conjunto valenciano por primera vez desde la zafra 2013-2014, cuando disputó 30 encuentros en los que bateó para .272 con 18 carreras remolcadas.

“Cualquier pelotero venezolano que te diga que no le gusta venir acá, está mintiendo. En los dos últimos años no había podido venir por diversas razones pero aquí estamos con la misión de dar lo mejor de sí. No tengo restricción, el plan es quedar campeón, es lo que todos queremos”.

El falconiano, de 32 años de edad, declaró que disfrutará compartir la receptoría con Jesús Sucre, a quien considera un gran receptor.

“Sucre es un tremendo catcher, sabe llamar los juegos, lanza bien y batea bien. Creo que los dos vamos a sacarle el mayor potencial a los lanzadores. Hoy hablamos. Como líderes debemos tomar el control de la receptoría y ayudar a los pitchers a lanzar bien”, dijo. /Prensa LVBP