Jesús Aguilar: "Más que nombres, hay que poner corazón en el terreno"

Jesús Aguilar admitió que extraña estar rodeado de sus compañeros y vestir el uniforme de los Leones del Caracas. Por eso no perdió mucho tiempo para reportarse al equipo, una vez que los Indios de Cleveland le dieron luz verde para regresar al país.

“Fui y agarré unos turnos (siete en el Programa de Desarrollo), como ya todos saben, y ahora estoy aquí, tratando de ayudar en lo que pueda. Hay que salir a ganar, a jugar duro para que las cosas salgan bien”, soltó el maracayero, después de la práctica en el Estadio José Bernardo Pérez.

Aguilar se abstuvo de seguir los encuentros de los melenudos por televisión para evitar la ansiedad de no poder hacer nada a la distancia, pero estaba al tanto de la inconsistencia con la que había iniciado la campaña su club.

“La verdad, no me gustaba verlos. Dan ganas de estar en el terreno. Trataba de practicar para no pensar en eso. Pero tuve la suerte de recibir el permiso”, destacó.

Con la adición del fornido inicialista, siete de los nueve hombres que colocó el manager Alfredo Pedrique, contra los Navegantes del Magallanes, tienen experiencia en las Grandes Ligas. El cubano Yandy Díaz apareció segundo en el orden, seguido por su compatriota Félix Pérez, Aguilar, Jesús Guzmán y Henry Rodríguez. Un grupo que, al menos en teoría, debe poner a pensar a los lanzadores contrarios.

“Es un lineup que luce bastante completo. Esperemos que todos podamos resolver y hacer las cosas necesarias para ganar como equipo. Más que nombres, hay que poner corazón en el terreno. Hay que tener agallas para ganar. Hay que ir juego a juego. Ganar es la meta y para eso vinimos”.

Un nutrido grupo de sus compañeros celebró su inclusión en el roster activo del Caracas, en el inicio de la quinta semana de la ronda eliminatoria, y otros bromearon un buen rato con el recién llegado. Todos encuentran en el recio bateador derecho una referencia de liderazgo.

“La influencia de Aguilar será buena dentro y fuera del terreno. Espero que nos ayude. La alineación con él está más balanceada”, apuntó Pedrique.

“En parte la rutina es esto (el compañerismo). Es como tu segunda familia. O aprendes a convivir con ello o no eres parte de un equipo. Los ves todos los días. Hablas con los muchachos. Todo eso lo extrañas cuando no estás aquí”.

Aguilar sabe que los resultados deben aparecer lo más pronto posible. Caracas siempre apunta alto y sus deseos de triunfar no serán suficientes sino se convierten en tangibles. Muchas personas quedarían decepcionadas si el equipo no trasciende en la 2016-2017.

“El aficionado de aquí no sabe perder, no asiste al estadio para ver a su equipo perder. Este es mi trabajo y tengo que aprender a lidiar con eso. Lo bueno del beisbol es que siempre te da una nueva oportunidad para reponerte de un partido en el que te fuiste de 4-0 o si atraviesas por un slump”.

En la temporada 2015-2016, Aguilar no pudo aportar lo que se esperaba de él. Apenas apareció en 21 partidos, la menor cantidad en su carrera con los Leones, antes de marcharse para cumplir compromisos en un campamento con Cleveland. Esta vez prometió que será diferente. Tendrá su oportunidad de redimirse.

“No hay nada seguro en Estados Unidos, ni en Japón. Así que me quedaré hasta donde llegue el equipo. Espero que Caracas vaya lejos y poder jugar en la Serie del Caribe”. Los aficionados del Caracas cruzarán los dedos para que se cumplan sus anhelos. /Prensa LVBP