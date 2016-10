Wilfredo Boscán arrancó la zafra volando

beisbol venezolano

Este mes fue crucial para nosotros"

Jesús Ponte || @Chuchoponte

Las Águilas del Zulia comenzaron la cuarta semana de temporada con un extraordinario récord de 11-3, que lo mantenía tranquilo en el liderato del campeonato, pero la mejor noticia que recibieron el lunes pasado es que ya contaban con Wilfredo Boscán para seguir con ese sólido comienzo de campaña.

El serpentinero marabino tuvo su primera apertura el pasado martes contra los Tiburones de La Guaira, en dicha salida permitió dos carreras en tres entradas de labor. Pero para la apertura del sábado se mostró mucho más eficaz pues en cinco entradas de labor, solo recibió dos incogibles, sin permitir carreras, y con tres ponches a su cuenta.

“Se está haciendo un buen trabajo. He sido parte de dos juegos ganados”, comentó Wilfredo Boscán tras culminar el encuentro del domingo contra los Tigres de Aragua. “Desde que entro a pitchar doy el 100% de mí, lo que más quiero es sacar innings en cero”, admitió quien lanzó en 2016 en las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh.

Una de las claves de la gran salida que tuvo el derecho de 27 años fue estudiar a los bateadores bengalíes. “Desde el sábado me mentalicé para la apertura de hoy (sábado), estar preparado para el calor y lanzar a la 1:00 de la tarde”, señaló Wilfredo Boscán, que le dio elogios a Jesús Flores y Wilson Álvarez, quienes los ayudaron a tener una apertura de calidad. “De verdad fue estupendo el trabajo con Flores. El martes contra La Guaira me estaban ganando con la curva. Hoy (sábado) atacamos con el sinker y dio efectos. Pude mezclarlo con el cambio y allí pude sentirme mucho más cómodo para trabajar”, afirmó el as de la rotación rapaz en las últimas cinco zafras.

Wilfredo Boscán se unió a al equipo en un momento sin igual. “Este mes fue crucial para nosotros. En esta liga hay que comenzar ganando. Gracias a Dios lo hemos podido hacer. El cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo, han devuelto el alma al equipo. Ojalá podamos conseguir en los otros meses los mismos resultados”.

José Pirela, Leonel Campos, Silvino Bracho y muchos jugadores más están cerca de incorporarse a la novena aguilucha, dándole un plus al equipo, para mantener el buen ritmo que ha mostrado hasta ahora. “La verdad, va a ser emotivo poder jugar con Pirela, Campos, Silvino y muchos más que vienen. Todos los equipos se van a ir armando y nosotros también. Tenemos que dar lo mejor para conseguir los mismos resultados que hemos alcanzado hasta ahora”, enfatizó quien llegó este sábado a su apertura 51 en la pelota criolla.

Wilfredo Boscán ha sentido la receptividad del público zuliano, a pesar de la crisis económica que atraviesa Venezuela. “Todos sabemos cómo está la situación en el país, pero ha venido gran cantidad de fanáticos, queremos dar un excelente espectáculo y seguir consiguiendo los triunfos”.