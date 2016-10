Guillén: "Álex Cabrera no se ha negado a hacerse las pruebas" (+Video)

beisbol venezolano

Lunes 31| 11:58 am





Redacción Meridiano

Carlos Guillén, presidente de los Tigres de Aragua, se comunicó vía telefónica con el programa de Meridiano Televisión Se Habla Deportes y dejó clara su posición sobre Álex Cabrera, pelotero recién firmado en su equipo y que atraviesa una delicada situación judicial por haber dado positivo en la prueba antidopaje en el mes de enero y que actualmente se niega a realizarse nuevamente los exámenes, porque asegura que “no irrumpió en las reglas”.

“Álex Cabrera no se ha negado a hacerse las pruebas, pero las condiciones no son las adecuadas. La manera en cómo actúa la comisión del doping es de forma directa y no sorteada”, dijo Guillén con respecto a la condición del toletero de 44 años.

El presidente de los Tigres apoya en su totalidad a Cabrera y le inquieta la situación que ha tomado la liga hasta ahora. “Me preocupa que la LVBP no se haya pronunciado sobre este caso” indicó Guillén y además aseguró que el equipo bengalí incluirá al oriundo de Carapito en el roster de la quinta semana.

A continuación la entrevista completa en Se Habla Deportes: