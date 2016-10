Carlos Guillén: "Alex Cabrera no se ha negado a hacerse las pruebas"

beisbol venezolano

La manera en cómo actúa la comisión del doping es de forma directa y no sorteada"

Redacción Meridiano

Carlos Guillén, presidente de los Tigres de Aragua, se comunicó vía telefónica con el programa de Meridiano TV Se Habla Deportes y dejó clara su posición sobre Alex Cabrera, pelotero recién firmado al equipo y que atraviesa una delicada situación judicial por haber dado positivo en la prueba antidopaje en el mes de enero, y que actualmente se niega a realizarse nuevamente los exámenes, porque asegura que “no irrumpió en las reglas”.

“Alex Cabrera no se ha negado a hacerse las pruebas, pero las condiciones no son las adecuadas. La manera en cómo actúa la comisión del doping es de forma directa y no sorteada”, dijo Carlos Guillén con respecto a la condición del toletero de 44 años.

El presidente de los Tigres apoya en su totalidad a Alex Cabrera y le inquieta la situación que ha tomado la liga hasta ahora. “Me preocupa que la LVBP no se haya pronunciado sobre este caso”, indicó Guillén, que además aseguró que el equipo bengalí incluirá al oriundo de Carapito en el roster de la quinta semana.

A continuación la entrevista completa en Se Habla Deportes: