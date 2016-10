Versatilidad de Harold Casta gusta en Leones

beisbol venezolano

Una de las grandes sorpresas de la temporada ha sido la actuación del joven infielder de los Leones del Caracas Harold Castro, quien ha sido una pieza de gran valor para el mánager Alfredo Pedrique, ya que el muchacho de 22 años de edad ha mostrado una gran versatilidad a la defensiva y un bate que no ha parado desde el inicio de la campaña.

En los 16 juegos disputados que tiene Castro en la zafra, ha tenido la oportunidad de defender cinco posiciones distintas. “Le dije al mánager desde un principio que podía contar conmigo en cualquier posición donde él me necesitara”, soltó el novel jugador. “Es algo que comencé a trabajar desde que estábamos en Guacara y ahorita ha surgido la oportunidad de hacer el trabajo y gracias a Dios las cosas han salido bien”.

No solo su trabajo a la defensiva ha sido importante, con el madero no ha desperdiciado el tiempo al firmar un promedio de .417, segundo mejor en la li-ga. Además, lleva una cadena de doce juegos dando imparable. “He trabajado para ser un poquito más paciente en el plato y tratar de ver mejores pitcheos para hacer un buen contacto”, comentó Castro. “No trato de hacer mucho, solo hacer un buen contacto y eso me ha salido bien. Trabajo mucho y trabajo duro para mejorar las cosas que tengo que mejorar para ver si puedo seguir creciendo y llegar a Grandes Ligas”.

A pesar de ser un camarero nato, Pedrique ha aprovechado el guante y la buena actitud de Castro para ponerlo a jugar en los jardines izquierdo y derecho, tercera, segunda y primera base. “Donde sea necesario ahí estaré”, soltó Harold. “Me siento más cómodo en segunda base, ya que es mi posición natural. Donde me siento menos cómodo es en el jardín derecho, los batazos que van para allá son más complicados porque desde que sale la pelota del bate agarra como una curva y uno no sabe para dónde va, siempre tienden a ir hacia la raya”.

Llegar al estadio y ver tu nombre en distintas posiciones días tras días, es algo difícil de asimilar para cualquier pelotero. Sin embargo, Castro trabaja duro para poder rendir en cualquier sitio del terreno de juego.

“Al que esté disponible yo le digo que me ayude para trabajar en las distintas posiciones, pero Edgar Alfonzo (coach de banco) es el que más me ayuda”, reconoció. “Siempre le digo a él que me observe cuando estoy practicando o jugando para que me diga qué estoy haciendo mal. Sé jugar infield, pero igual siempre hay que mejorar y siempre trabajo en eso y Alfonzo es de los que más me ayuda”.

Castro admitió que su firma para el béisbol organizado no fue fácil. “Mi firma fue bastante difícil porque me cerraron bastantes puertas”, recordó el pelotero de los Tigres de Detroit. “Varios equipos pensaban que yo no tenía condiciones, que era muy bajito, incluso me dijeron que me pusiera a estudiar, pero eso me motivo a demostrarles que yo sí podía jugar. Estoy muy agradecido con los Tigres por la oportunidad”.