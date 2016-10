Brian Burgamy llegó a Tiburones

beisbol venezolano

La obra del séptimo arte llamada “Tiburón”, del director Steven Spielberg, llenaba de terror los cines y televidentes en la década de los 70, pero ahora ese temor se traslada en la actualidad a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, por el regreso del norteamericano Brian Burgamy a los Tiburones de La Guaira, con la intención de ser voraz como en la pasada campaña.

“Esta es mi organización durante el invierno. Estoy feliz de estar aquí porque este equipo lo considero como mi familia”, dijo Burgamy en su primera visita esta zafra al Universitario. “Me mantuve trabajando todos los días. Me siento muy bien físicamente. Obviamente no jugaré hoy (domingo), apenas aterricé ayer (sábado), pero creo que con el día libre de mañana podría estar listo a partir del martes de la próxima semana”.

El patrullero de 35 años de edad fue una de las mejores importaciones de la temporada 2015-16 para los escualos. Dejó promedio al bate de .304 en 200 turnos, conectó 51 indiscutibles, de los cuales siete fueron dobles, un triple y ocho vuelacercas, además impulsó 34 rayitas en los 50 juegos disputados.

“Estaré aquí toda la temporada, hasta el final, aunque tomaré unos cuantos días durante la Navidad para compartir con mi familia. Pero de resto hasta el final, quiero ayudar al equipo a ganar”, dejó claro el nativo de Oklahoma.

Burgamy no se reportó desde el inicio de la campaña 2016-17 por compromisos familiares, sin embargo ya está listo para la acción. “Estoy agradecido de que Tiburones me permitiera estar con mi familia durante el nacimiento de mi hija”, dijo. “Todavía no he hablado con nadie sobre dónde voy a jugar, pero yo asumo que será en el jardín izquierdo. Si no es allí, estoy dispuesto a jugar donde me necesiten”.

El maestro Ozzie

El año pasado Burgamy estuvo bajo la tutela del estratega Buddy Bailey, pero ahora su instructor será el mánager Oswaldo Guillén y esto tiene muy contento al guardabosque.

“Creo que será grandioso ser dirigido por Ozzie. Espero aprender muchas cosas de él porque es un hombre que ha estado en el beisbol mucho tiempo y no solo ha sido mánager en Grandes Ligas, sino que ha ganado la Serie Mundial. Eso es algo emocionante”, finalizó.