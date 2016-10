René Reyes rinde como en sus mejores tiempos

beisbol venezolano

Domingo 30| 5:27 pm





René Reyes sigue avanzando entre los líderes de todos los tiempos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El experimentado jardinero recientemente superó a Luis Salazar en hits conectados y ahora necesita cuatro imparables para desplazar a Gonzalo Márquez y con otros 15 asumirá el lugar 13 en los anales del circuito por encima de Oswaldo Blanco. Todos esos peloteros tienen estatuillas en el Salón de la Fama de la LVBP.

“Muchas cosas pasan por mi mente cuando veo todos esos nombres y que el mío este junto a todos ellos, es algo grande, maravilloso. El hecho de que esté escalando día a día, empatando y sobrepasando marcas, me llena de orgullo. Disfruto mucho vivir esa gran experiencia”, comentó Reyes, que este domingo amaneció con 842 imparables.

El margariteño está a 158 inatrapables de los 1.000, una cifra que solo han alcanzado siete bateadores en las siete décadas que han transcurrido desde la primera campaña de la liga. La meta parece lejana a los 38 años de edad, pero el toletero ambidiestro está demostrando que todavía puede rendir como lo hizo otrora. Al menos lo ha demostrado en el primer mes de la ronda regular.

“Todos los días le pido a Dios salud, que me siga bendiciendo”, señaló Reyes que solo se ha perdido un encuentro con Caribes de Anzoátegui en la 2016-2017.

Pero las hojas del calendario siguen pasando, aunque se resista a arrancarlas. Ya no es el prometedor jardinero, prospecto de los Rockies de Colorado, que debutó en las Grandes Ligas en 2003 o que irrumpió con fuerza en la LVBP con el uniforme de los Leones del Caracas.

“Sí. Ya no soy un chamito. En ocasiones me levanto muy cansado, como un viejito cualquiera (risas), pero cuando llego al terreno no me siento tan mayor, me transformo y eso se debe al trabajo físico antes y después de cada jornada”, reveló. “Y pensar que cuando era más joven no me gustaba ejercitarme, pero Robert Pérez me aconsejó que lo hiciera porque el trabajo físico es fundamental para mantenerse y a él le funcionó muy bien. Ahora lo hago como nunca y espero jugar más tiempo en la pelota como lo hizo Robert”.

Esa fortaleza mental y determinación quizás le compre la membresía en el club de los 1.000 hits, ahora solo exclusivo de Víctor Davalillo (1.505), Robert Pérez (1.370), Teolindo Acosta (1.289), César Tovar (1.196), Luis “Camaleón” García (1.063), Tomás Pérez (1.012) y Luis Sojo (1.006).

Como Reyes, José Castillo y Oscar Salazar también buscan el Santo Grial de los toleteros del circuito ¿Quién llegará primero? La figura de Caribes prefiere que el destino y el juego decidan, pero tiene su opinión al respecto.

“José (Castillo) está jugando a diario, quizás es quien puede lograrlo eventualmente porque le está yendo muy bien con el bate. ‘Cachi’ (Salazar) lo veo difícil ya que no juega de manera regular. En cuanto a mí, bueno, solo diré que sigo luchando todos los días”, dijo.

Anzoátegui y el manager Omar López le agradecen su particular Cruzada. Reyes exhibe una sólida línea de ofensiva de .310/.351/.451, con .801 de OPS y 18 carreras impulsadas. Si se mantiene saludable, proyecta remolcar a 38 compañeros, algo que no hace desde 2009, cuando llevó a la goma 40 rayitas. En tanto que la última vez que ligó sobre .300 en una zafra fue en 2014.

“Los muchachos me echan broma todos los días, me dicen viejo y yo les digo ¿Viejo yo? Pitchame para que veas (risas). Hay gente que no puede creer lo que estoy haciendo. Yo sí porque este es el mismo beisbol que he jugado toda mi vida, solo que ahora tengo un mejor enfoque y soy más cuidadoso con la salud. Si hubiera tenido esa filosofía al comienzo de mi carrera quizás estuviera más cerca de los mil hits o ya hubiera superado la marca”.

Sin importar lo que pase, René tiene un garantizado un lugar como uno de los mejores bateadores de la LVBP. Su promedio vitalicio de .299 es el sexto mejor entre los jugadores con al menos 2.400 turnos, de acuerdo con Quality Sports. Su OBP también es el sexto más elevado (.375) y su OPS el cuarto mejor (.803).

“Ojalá las personas supieran lo difícil que es jugar al beisbol. Mucha gente no tiene idea de lo complicado que es dar un simple hit. Es menos complicado lanzar. Espero que los jóvenes se motiven con lo que estoy haciendo en el terreno de juego. Este deporte es duro y exige respeto y mucha disciplina. Afortunadamente, todo marcha bien y, lo más importante, es que el cuerpo está respondiendo”. / Prensa LVBP