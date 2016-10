Gregorio Petit dispuesto a jugar "donde me necesite Pedrique"

beisbol venezolano

Domingo 30







Diego Naranjo Cevallos

Tras un año de ausencia con los Leones del Caracas, y después de firmar su mejor año en Grandes Ligas, Gregorio Petit llegó a la cueva melenuda con la misma emoción de siempre.

“Extrañé mucho no estar aquí el año pasado”, comentó el campocorto que ya cuenta con 10 temporadas en la LVBP, todas con el conjunto de la capital. “He seguido al equipo a la distancia y estoy feliz de estar aquí”.

Estar de nuevo en el parque Universitario y con el uniforme del Caracas siempre causa una gran emoción en el pelotero que pertenece a los Angelinos de los Ángeles de Anaheim. “Para uno, que ha sido fanático de los Leones desde pequeño, siempre es emocionante ponerse este uniforme”, reconoció Petit. “Haya jugado en grandeligas o no, para mí siempre es emocionante venir para acá y ponerme este uniforme”.

Este año, Petit tuvo su mejor año dentro de la Gran Carpa, tras disputar 89 encuentros al máximo nivel, donde dejó un promedio .245.

“No me puedo quejar. Dios siempre me tiene algo planeado y este año en Estados Unidos se me presentó una oportunidad gigante”, soltó el veterano de 31 años de edad. “Esta es la primera vez que juego 30 encuentros seguidos como titular en Grandes Ligas, por primera vez sentí que de verdad soy un pelotero de este nivel, quedé complacido con mi trabajó allá y el equipo también quedó contento con lo que hice”, destacó quien debutó en las mayores en 2008.

“Le dije al mánager (Alfredo) Pedrique que vengo a jugar donde él me ponga”, puntualizó Petit. “Si tengo que jugar en los jardines lo haré, ya que eso me conviene”.