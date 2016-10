Caribes sobre Pedro Rodríguez: "No podemos pagar a un criollo en dólares"

beisbol venezolano

Domingo 30| 10:51 am





Jesús Ponte

Los Caribes de Anzoátegui han comenzado un poco inconsistentes en esta campaña. Una de las razones ha sido que su bullpen no cuenta con Pedro Rodríguez, quien desde su debut en la LVBP (2009-2010), ha participado continuamente en la pelota criolla como cerrador del equipo.

Para la actual zafra su participación aún está en duda. Debido que la gerencia y el diestro no han podido llegar a un acuerdo contractual.

Esta semana el taponero de 29 años, comentó en su cuenta en instagram, que no se ha unido al equipo porque la gerencia no le ha dado respuesta sobre su propuesta de contrato. “Siempre he estado listo para jugar desde el comienzo de la temporada, ya que no tengo restricciones ni nada que me lo impida. Ustedes (fanáticos) ya saben, siempre he guerreado con mi tribu de principio a fin. Testigos de que tengo intención de reportarme incluso desde la pretemporada”, aseguró el oriundo de Barcelona a través de la red social. Donde además señaló que tiene dos semanas sin recibir respuesta sobre el contrato.

Por su parte, Samuel Moscatel gerente general de los orientales afirmó que el serpentinero es quien tiene la decisión de venir a Venezuela o no. “Ya se le hizo la oferta, él verá si la acepta o no. Queda de su parte”, enfatizó Moscatel, que además aclaró que ningún pelotero venezolano, puede cobrar en divisa extranjera. “Nosotros no podemos pagarle a ningún jugador criollo en dólares. Nunca lo hemos hecho y no lo pensamos hacer. Él (Pedro Rodríguez) está viviendo en Miami, nos gustaría contar con él pero depende de si acepta nuestras condiciones de contrato, que son las que siempre hemos puesto”, afirmó el miembro del tren directivo oriental.

A pesar de no poder contar con Rodríguez en esta temporada (hasta el momento), Moscatel descarta cualquier posibilidad de cambio por el rescatista. “Ningún jugador de Caribes que no pueda venir este año. Va a ser cambiado. Nosotros ya dimos por cerrado nuestra etapa de canjes”, apuntó Moscatel

Los Arcia para noviembre

El gerente de los orientales comentó que tanto Orlando Arcia como Oswaldo Arcia, tienen planificado visitar el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, entre semana, esperando que puedan unirse a la novena antes del 15 de noviembre.

Niuman Romero y Alexi Amarista se encuentran en Puerto La Cruz poniéndose a tono para incorporarse al equipo en los próximos días

Por último se dio a conocer que Luis Jiménez ha mejorado satisfactoriamente de su lesión en la ingle de la pierna izquierda. Se espera que pueda estar totalmente recuperado para hoy, y podría volver a la acción para la quinta semana.