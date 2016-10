Jorge Alfaro espera cambiar los pitos por aplausos con Tiburones

beisbol venezolano

Domingo 30| 9:16 am







Sé que va a ser una buena experiencia como el año pasado"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Desde que sale al terreno de juego, Jorge Alfaro tiene un estado mental tranquilo y con parsimonia en sus movimientos. Sin importar el clima o entorno, el receptor de los Tiburones de La Guaira trata que nadie que perturbe su calma.

Un aspecto en su personalidad que le ha ayudado a mantener el enfoque en sus primeros encuentros de la temporada, ya que luego de muchos altibajos la zafra pasada, el colombiano se ha convertido en el principal objetivo de las críticas en la afición.

“Yo los entiendo porque en algún momento estuve en esa posición, pero no es fácil dar un hit o el batazo que piden”, aseguró Alfaro sobre el hostil ambiente que le ha tocado vivir en los últimos encuentros.

Su rendimiento en la 2015-2016 no cumplió las expectativas; eso lo sabe y lo reconoce. Pero no evitó que uno de los principales prospectos de los Filis de Filadelfia regresara a la LVBP para limpiar su imagen.

“Sé que va a ser una buena experiencia como el año pasado, que me ayudó bastante a pesar que fue un año regular”, explicó Alfaro que solamente ligó para .262 con y 3 remolcadas en 13 encuentros.

Ahora recibe un nuevo voto de confianza, y aunque a cualquiera le generaría ansiedad, Alfaro se mantiene tranquilo. “No hay presión”, explicó. “Todo lo que dicen, a veces es chistoso y otras está fuera de lugar, pero entiendo que no quieren ver perder al equipo y hacen esos comentarios porque están enojados”.

Sin limitaciones. Todavía el colombiano es considerado una de las grandes promesas en las Grandes Ligas, y aunque eso pudiera recortar su participación, Jorge Alfaro no tiene fecha de partida. Al menos en este momento.

“No sé, dependerá de mi rendimiento”, respondió el colombiano. “Si es por mí, me quedo todo el año, porque quiero seguir aprendiendo de todas las personas que están aquí”.

Tiene la confianza de Ramón Hernández

Y si hay una persona de la que puede aprender es de su mánager. No precisamente de Oswaldo Guillén, sino Ramón Hernández, que hizo una exitosa carrera como receptor y que plena confianza en el joven.

“Es un muchacho con mucha calidad, si Dios quiere va a jugar en Grandes Ligas por muchos años”, aseveró Hernández. “Es joven, le gusta trabajar, quiere mejorar y así todo se le va a hacer más fácil. Será un bate contundente”.

Pero esa fortaleza no se ha visto en Venezuela, y eso tiene ansiosa a la fanaticada. “¿Qué importa lo que dice la afición?”, resaltó el coach de banca y mánager ante la ausencia de Guillén. “Lo que debe preocuparse es de hacer lo mejor que pueda. Ellos no juegan, no hacen errores y no saben lo que siente el pelotero cuando le va mal”, concluyó.