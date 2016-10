Arcenio León se afianza como cerrador

beisbol venezolano

Me siento en confianza cada vez que se me presenta la oportunidad de salvar un juego"

Wilmer Reina / Maracaibo

En la primera presentación de Arcenio León esta temporada, se subió a la lomita con las bases llenas y cinco carreras de ventaja. En su primer lanzamiento Denis Phipps le conectó un jonrón. Para algunos fue una señal desalentadora, sin embargo, el cerrador de las Águilas del Zulia se ha convertido desde ese batazo en el relevista más dominante de la liga.

Arcenio León ha salvado nueve de los 13 triunfos del equipo rapaz, todos de manera consecutiva, estableciendo una marca para la divisa zuliana desde la última expansión de la LVBP en la campaña 1991-1992 y la segunda más larga en el circuito criollo, empatando a Hasan Pena (2015-2016) y solo por detrás de Richard Garcés, quien llegó a 10 rescates en fila con el Magallanes en la zafra 2004-2005, de acuerdo con Quality Sports.

“Pienso que tengo que seguir enfocado en mantener la consistencia en mi trabajo, sé que este rol es importante para mantener al equipo en los primeros puestos, pero me siento en confianza cada vez que se me presenta la oportunidad de salvar un juego”, manifestó León, quien tiene efectividad de 0.93, con nueve ponches en 9.2 entradas de labor.

Por buen camino

A este ritmo no es descabellado asociar a Arcenio León con la posibilidad de establecer un nuevo récord de rescates en una campaña para las Águilas, un registro establecido por Porfirio Altamirano en la zafra 1983-84.

“Trato de no prestarle atención a récord o a los números, yo me monto ahí con la firme intención de hacer mi trabajo lo mejor posible. Si sale bien, perfecto, si no, sólo debo seguir adelante”, señaló el “cañadero”.

“Voy a llevar las cosas día a día, juego a juego, solo salvar el juego en cada oportunidad que tenga y al final de la campaña sacaremos la cuenta”, agregó.

De los nueve salvamentos de Arcenio León, seis los ha conseguido por una carrera de diferencia, una buena señal de lo efectivo que ha sido el derecho en su rol de taponero.

“Salgo del bullpen con un plan, trato de atacar la zona y hacer los dos primeros lanzamientos en strike, no darle al rival tiempo para pensar, quiero sacar los outs lo más rápido posible”.

Luego de acordar un contrato de ligas menores con los Tigres de Detroit, con invitación al campo de entrenamiento del equipo grande, León no podrá lanzar en días consecutivos; sin embargo, eso no altera los planes del cuerpo técnico zuliano.

“Arcenio seguirá siendo nuestro cerrador, cuando Silvino (Bracho) esté listo trataremos de trabajar con él como setup. En el momento que León necesite un día libre, sé que podremos contar con él para asumir ese rol en el último inning. (Leonel) Campos y Frieri son brazos que tienen la categoría de resolver situaciones de presión en los innings finales”, aseguró Wilson Álvarez, coach de pitcheo de las Águilas.

León se ha ganado a pulso su puesto de taponero, pero más allá de eso, destaca la labor de sus compañeros en el bullpen.

“Entre todos existe una buena comunicación, cuando llega el quinto o sexto episodio hablamos del plan de juego, del rol que tendrá cada uno y de cómo podemos enfrentar a un bateador específico, salimos del bullpen con una idea de lo que vamos a hacer”, puntualizó León.