Los errores le pasa factura a los Leones

Cuando tu defensa comete errores obliga a los lanzadores a realizar un trabajo extra y a lanzar bajo más presión "

“Tenemos que hacer las jugadas de rutina”, ha repetido hasta el cansancio el mánager de los Leones del Caracas, Alfredo Pedrique, desde antes del inicio de la temporada. Sin embargo, sus dirigidos no han podido reflejar en el terreno de juego el mensaje del estratega al ser últimos en porcentaje de fildeo (.963) y últimos en carreras sucias permitidas (21).

En 17 encuentros disputados, sin contar la victoria ante las Águilas del Zulia de este viernes, los melenudos han cometido 25 errores que han afectado el día a día de los lanzadores del equipo.

“La defensa no nos ha ayudado”, analizó en su momento el coach de pitcheo del equipo, Jorge Córdova. “Cuando tu defensa comete errores obliga a los lanzadores a realizar un trabajo extra y a lanzar bajo más presión por lo que son más finos y suelen cometer errores de localización”.

“Yo no quiero jugadores que hagan grandes jugadas a la defensiva”, destacó Pedrique. “No hay que hacer cosas difíciles, son jugadas de rutina que no hemos hecho para poder ganar. Seguimos cometiendo los mismos errores con equipos que saben correr las bases y tocar la bola. Así vamos a tener más presión. Hemos conversado bastante, repasado el plan de trabajo y ya no tenemos mañana hay que empezar a ejecutar y jugar mejor beisbol”, soltó el mánager del equipo que marcha último en la tabla de posición.

En colectivo, los Leones exhiben la efectividad más alta del torneo (6.03), además, son líderes en wild pitches cometidos con 17 (a uno por juego).

Los abridores no han podido ir lejos en los juegos debido a diversos factores (errores defensivos, boletos abriendo inning, o han sido bateado con facilidad). En promedio, el staff de abridores de los Leoenes tienen un promedio de 3.2 innings por juego, con una efectividad de 5.01.

Este pobre desempeño de los brazos estelares del equipo ha hecho que los relevista trabajen en exceso y el bullpen, el cual era uno de los puntos fuertes del equipo, no ha podido hacer el trabajo. “Tenemos que resolver el problema de los abridores para poder darle un descanso al bullpen”, comentó Pedrique días atrás.

En colectivo, los relevista tienen la peor efectividad de la Liga (6.80) y 13 de los 17 wild pitch del equipo han salido de los envíos de los brazos del bullpen.

Los Leones han otorgado 64 bases por bolas (segundo peor) y han permitido 15 cuadrangulares, la mayor cantidad del circuito criollo en lo que va de temporada. Además, los capitalinos tienen el WHIP más alto del torneo (1.607).