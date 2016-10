Unos inspirados Cardenales doblegaron a los Tigres

beisbol venezolano

Viernes 28| 11:13 pm





Redacción Meridiano

Los Cardenales de Lara apelaron a una épica remontada frente a los Tigres de Aragua para dejarlos en el terreno de juego (6-7) en un duelo lleno de emociones y que se definió en la parte baja del noveno episodio. En el choque de la lomita, Austin Fleet (1-0) se adjudicó un sufrido triunfo, en tanto que Ronald Belisario (0-2) cargó con el revés.

El play ball sonó y fueron los felinos los que picaron adelante apenas en la primera entrada tras un sencillo de Dariel Álvarez que impulsó a Carlos Tocci. En la alta del tercer episodio, los aragüeños harían una segunda rayita para ampliar su ventaja y así estar más tranquilos.

Los larenses reaccionaron en el cierre del cuarto episodio con tres carreras parar irse arriba en el luminoso, pero rápidamente los atigrados hicieron una más para el 3-3 parcial en un duelo que era bastante parejo en los maderos.

En la parte alta del séptimo episodio, el vigente campeón de la pelota criolla dio un golpe sobre la mesa y consumó tres carreras más: primero, un cuadrangular en solitario de Gioskar Amaya pondría el 3-4 y posteriormente un triple de Tocci fletó dos más para el 3-6 que generaba tranquilidad en los felinos.

Cardenales sabía que no estaba derrotado y en la baja del octavo harían una más para hacer presión, una que se vería reflejada en la parte baja de la novena entrada cuando un sencillo de Jairo Pérez impulsó a Elvis Escobar y Juniel Querecuto para el 6-6 parcial y con un solo out en la pizarra, situación que no desaprovechó Jesús Montero para pegar un sencillo que llevaría a Ericson Leonora a pisar el plato y así dejar en el terreno a los felinos.