Miguel Rojas espera jugar pronto con Tiburones

beisbol venezolano

Viernes 28| 12:00 pm







No tengo fecha para marcharme, quiero estar con el equipo lo más que pueda para asegurarme de que esté en la clasificación cuando me vaya"

Pedro Felipe Hernández

Los Tiburones de La Guaira habían anunciado que esperaban a Miguel Rojas para inicios de noviembre, pero se llevaron una sorpresa ayer, al ver uniformado en los entrenamientos al nacido en Los Teques y quien está ansioso por jugar.

“Contento de estar aquí, de reencontrarme con todos los muchachos, ver este equipo que es mucho más joven que años anteriores, que es una de las cosas que más me motiva. Además del compromiso que siempre he tenido con esta organización”, dijo Rojas. “Este roster de la semana está hecho, se redujo de 37 a 35 peloteros, tuvieron que meter a unos lanzadores y el bienestar del equipo está por encima del mío, yo quisiera jugar esta misma noche. Pero sería injusto que por ser grandeliga vaya a sustituir a alguien que ha estado aquí desde el inicio”.

“Puedo jugar el martes cuando cambien el roster semanal, me gustaría debutar en casa frente a mi gente y mi familia”, expresó el bateador de 27 años de edad.

El jugador del cuadro participó en una gran cantidad de encuentros este año en las mayores con los Marlins de Miami. Terminó con molestias en el brazo derecho, sin embargo ya se siente mejor, aunque no al cien por ciento.

“Físicamente me siento bastante bien, descansé después de que terminó la temporada en Estados Unidos. Me siento bastante mejor del hombro y creo que jugar me hace mucho bien porque así no paro”, comentó el mirandino. “Hay que ser inteligente, no voy a jugar al 50 o 60%, quiero estar en mi mejor condición para hacerlo”.

La pasada campaña Rojas disputó 18 cotejos con los escualos, hasta que dejó el país para asistir al nacimiento de su primogénito, esto obligó al pelotero a no continuar sus labores en Venezuela. Este año existe una situación similar, ya que dejará el conjunto salado en diciembre, para cumplir asuntos personales.

“No tengo fecha para marcharme, quiero estar con el equipo lo más que pueda para asegurarme de que esté en la clasificación cuando me vaya y regresar para los playoffs”, contó. “Espero que podamos clasificar lo más pronto posible para atender algunos asuntos personales en Estados Unidos y poder estar en los play-offs otra vez”.

“Vengo a trabajar porque mi meta es ser un jugador de todos los días en Grandes Ligas y todavía no lo he logrado. No es tanto mejorar, es mantenerme en el nivel que estoy”, puntualizó Rojas.