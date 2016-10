Mayckol Guaipe se encuentra isto para ayudar a Caribes

beisbol venezolano

Viernes 28| 11:52 am







Quiero llegar a la final con Caribes de Anzoátegui y ganar el título"

Manuel García Velázquez || mgarcias@bloquedearmas.com

Mayckol Guaipe recordará el año 2016 como uno de los más difíciles en su carrera profesional. Las lesiones mermaron al derecho, que comenzó la temporada con el equipo grande de los Marineros de Seattle. Pero el serpentinero, que ya está inscrito en el roster de los Caribes de Anzoátegui, está esperanzado en cerrar con una buena temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y regresar a las mayores lo más rápido posible.

“Mi meta es terminar la temporada sano y fuerte en el brazo, ahorita quedo agente libre después de que finalice la Serie Mundial y mi meta es buscar un contrato en las Grandes Ligas, al menos una invitación para los campos de entrenamiento. Esa es la meta principal, pero claro que también quiero llegar a la final con Caribes de Anzoátegui y ganar el título”, afirmó Guaipe, que tiene como primera opción volver con los Marineros para la próxima temporada. “La primera opción la tendrá Seattle, ya he hablado con ellos. Sin embargo, no descarto estar con otro equipo, pero mi deseo es jugar en Estados Unidos”.

El serpentinero lanzó 7.1 innings en las Grandes Ligas. Con los náuticos, en la temporada 2016, dejó efectividad de 4.91, permitió seis carreras, cuatro de ellas limpias, y ponchó a cinco rivales. Guaipe tiene un plan establecido para ayudar a mejorar el relevo de los orientales lo más rápido posible. “Voy a comenzar lanzando en los primeros innings, quizás en el cuarto o quinto para ir retomando la consistencia en mi brazo. Ya más adelante trabajaré en el séptimo u octavo episodio”.

Pero el derecho manifestó que desea pronto retomar su labor en las postrimerías de los juegos. “Siempre me gusta estar pitcheando en los últimos innings, porque es lo más emocionante del juego, cuando eres relevista siempre quieres lanzar en el último tramo del encuentro. En triple A siempre estuve en el octavo o noveno inning y en Grandes Ligas fui relevo largo”.

El lanzador de 26 años de edad no tiró ni un episodio la temporada pasada con la tribu y está muy emocionado de estar de regreso en la pelota criolla. “Estoy feliz por volver a jugar aquí en mi país. No es el mismo calor del fanático aquí que en Estados Unidos. Pero sé que tenemos un gran compromiso con esos aficionados. Tienen que ser muy pacientes ahorita, esperaron bastante por un campeonato, ahora esperen un poco para que el equipo mejore, no los vamos a defraudar”.

Caribes de Anzoátegui tiene la segunda peor efectividad de todo el campeonato con 5.19. Guaipe será pieza clave del relevo hasta final de temporada. “El equipo ha estado un poco inconsistente en relevo, pero ya estamos trabajando día a día para ir mejorando”, afirmó.