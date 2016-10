Mayora con un bravo inicio

beisbol venezolano

Jueves 27| 5:36 pm







Este año es diferente por el trabajo que realicé con las pesas"

Los Bravos de Margarita se encuentran en el segundo lugar de la tabla de posiciones, en gran parte gracias al trabajo que ha realizado Daniel Mayora desde su llegada a la isla.

Antes del partido del miércoles, el nacido en La Guaira bateaba para .333 de average, con cuatro cuadrangulares y 10 carreras remolcadas. Conectó imparable en doce de los primeros catorce juegos de su equipo.

Mayora considera que la clave del equipo “ha sido el juego en conjunto, hacer las cosas pequeñas y dar los batazos con hombres en base. También que nuestros lanzadores lancen entre cinco y seis innings nos ha permitido ganar más encuentros”.

Jugar en Margarita

Mayora llegó a Bravos esta temporada en un cambio que llevó a Wilfredo Tovar a los Leones del Caracas. Aún así no considera que no jugar en la capital le haya quitado o sumado presión. “Donde esté jugando siempre tengo que dar el 100% y aunque sé que Caracas es Caracas, no puedo venir a Margarita a dar el 50, 70% y por eso creo que he tenido los resultados”.

Preparación

Mayora ya cuenta con tres cuadrangulares más que la temporada pasada, ya ha anotado la mitad de las carreras que anotó la campaña pasada (62 juegos) y se encuentra a 16 empujadas de igualar la cantidad del año anterior. El tercera base explicó esta mejoría con varias razones: “Trabajé bastante con las pesas. Además tengo mi mente y cuerpo tranquilos, lo que me ha dado más confianza. También estoy confiando más en mis manos, dejando llevar la pelota e intentar conectar la pelota con la maceta”.

Otro factor clave ha sido la paciencia: “El año pasado duré unos meses fuera y creo que eso me creaba dudas. Pero este año es diferente por el trabajo que realicé con las pesas”.

Líderes

“Somos una familia, ninguno se siente más que nadie en este dugout; hasta el mismo Eliézer (Alfonzo) me dijo cuando llegué que solo tenía que jugar pelota fuerte y sacarle todo el provecho que pueda a las oportunidades”. Mayora también explicó el papel de los jugadores jóvenes en la organización: “Ellos son la clave del equipo, y de las ligas invernales, por eso debemos apoyarlos y aprovechar todo el tiempo que estén con nosotros”.