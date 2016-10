Pedrique espera la reacción de Leones

beisbol venezolano

Diego Naranjo Cevallos

Luego de recibir 20 carreras por parte de los Navegantes del Magallanes, y de hundirse en el último puesto de la tabla, el mánager de los Leones del Caracas, Alfredo Pedrique, tuvo una larga conversación con sus jugadores con el fin de salir de inmediato con una nueva imagen al terreno de juego.

“Tuvimos una conversación larga con el equipo”, soltó el estratega antes de la práctica de ayer, la cual comenzó más tarde debido al meeting en el clubhouse. “Le di su oportunidad a cada uno de los peloteros para que expresaran su opinión sobre lo que está pasando y para ver cómo se estaban sintiendo, creo que fue una reunión bastante positiva”.

La imagen que han dejado los melenudos dentro del terreno de juego no ha sido del agrado del mánager del equipo. “He estado descontento, porque sé que tenemos un buen equipo y los resultados no se están viendo”, soltó Pedrique. “Conversé con ellos hoy (miércoles), que es un nuevo día. Hay que trabajar en equipo, salir con ánimo. Todos entendemos y sabemos que no es nada fácil cuando empiezas y te anotan cuatro o cinco carreras. Hay que tener mucha concentración y mucha frialdad para levantar esos partidos y eso es lo que nos ha faltado últimamente. La única forma de cambiar ese ánimo es obteniendo la victoria”.

Sin incluir el encuentro de ayer ante Caribes de Anzoátegui, los capitalinos cuentan con la peor efectividad de la Liga (5.99) y son últimos en jonrones conectados con siete (Cardenales de Lara también suma esa misma cantidad de cuadrangulares.

Aparte de los números, el abridor Luis Díaz, quien ha sido uno de los mejores lanzadores del equipo desde la temporada pasada, tuvo malestares estomacales ayer, razón por la cual su puesto en la rotación fue ocupada por Joe Gardner, pitcher que ya no se encontraba en los planes de la gerencia del equipo.

“El cambio fue porque Díaz presentó problemas de salud en la madrugada y está deshidratado”, afirmó el estratega avileño. “La única opción que teníamos era Gardner, y lo tomó de manera muy profesional. Él no fue sacado del roster, pero se le participó que si no estaba en la rotación no seguiría con el equipo. Desde un principio nos dijo que no se quería ir”.