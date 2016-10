Carlos Sánchez no jugará con Tiburones

beisbol venezolano

Me gustaría complacerlos jugando, pero también debo pensar en mí, en el bienestar de mi familia y mi futuro"

Pedro Felipe Hernández

En todas las campañas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se espera que los jugadores denominados “caballos”, que hacen vida profesional en el Big Show durante el año, se reporten a sus equipos en la pelota invernal, pero el cansancio, pasar tiempo con la familia o sencillamente la decisión de no venir a jugar limita a los equipos de la pelota criolla a no poder contar con ellos. Este caso le sucede a los Tiburones de La Guaira, que esta temporada no podrán contar con el camarero Carlos Sánchez.

Por medio de un comunicado dado a conocer por la red social Twitter, el jugador de cuadro de los escualos comentó que no vendrá este año a participar en la pelota rentada. La razón: quiere mantenerse libre de lesiones, pasar tiempo con la familia y, a pesar de tener buena relación con la directiva del equipo, está descontento por algunas diferencias.

Hay que recordar que el vicepresidente del conjunto litoralense, Antonio Herrera, y el gerente deportivo, Jorge Velandia, habían informado que Sánchez estaba tramitando su residencia en Estados Unidos y por eso no estaría con el equipo este año. Sin embargo este anuncio del pelotero cambia un poco los comentarios de los directivos.

Por otro lado, Sánchez colocó esa publicación el pasado 25 de octubre, pero al día siguiente volvió a dirigirse a sus seguidores con el siguiente mensaje: “En medida que algunos o muchos malentendieron, porque no expliqué bien o fue algo incompleto, voy a aclarar las cosas. Durante mi tiempo con el equipo grande de los Tiburones de La Guaira, los fanáticos han sido un grandísimo apoyo en mi carrera, aunque en varias ocasiones algunos me han insultado, porque es difícil complacerlos o porque mis decisiones no les han gustado. Me gustaría complacerlos jugando cada año de principio a fin, pero yo también debo pensar en mí, en el bienestar de mi familia y mi futuro. Y sobre todo darme valor y no dejar que la gente abuse de mí como profesional”, indicó Carlos Sánchez. “Los fanáticos han visto mi entrega en cada partido que he jugado. Espero haber aclarado muchas dudas”.

Sánchez, de 24 años de edad, ha participado en tres zafras en la LVBP con el uniforme de los Tiburones. Con ellos tiene promedio de .317 en 423 turnos al bate. Además acumula 134 indiscutibles despachados (de ellos 21 dobles, cinco triples y cinco jonrones), 83 carreras anotadas y 54 impulsadas.

El maracayero reforzó en la campaña 2015-16 a los Tigres de Aragua en la final y quedó campeón con el equipo bengalí. Allí evidencio 24 visitas al plato, en las que conectó 10 hits, anotó seis rayitas y empujó ocho carreras.