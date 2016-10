Henry Urrutia, "molesto" por despido de Leones: "No recibí oportunidad"

Urrutia no tuvo un buen rendimiento ofensivo /Foto AVS

Redacción Meridiano

Luego de solamente promediar .264 en 15 encuentros, y tener múltiples problemas defensivos, los Leones del Caracas decidieron prescindir de los servicios de Henry Urrutia para darle espacio a Yandy Díaz.

Un movimiento que tomó por sorpresa a los aficionados del conjunto melenudo, tomando en consideración su rendimiento la temporada pasada y su experiencia en las Grandes Ligas. Por eso, el cubano decidió publicar una carta en su cuenta de Twitter para explicar la situación.

“No cumplí las expectativas tanto de la directiva como de la gerencia de la organización”, expresa Urrutia. “Para nadie que siga el béisbol, es un secreto que mi última semana no ha sido buena para mí ni a la defensa ni a la ofensiva, por lo tanto, entiendo, en cierta manera, la decisión que tomaron”.

Sin embargo, el antillano expresó que le fuera gustado recibir el chance de mejorar sus estadísticas y demostrar que podía producir en la LVBP. “Me molesta más es que no se me haya dado la oportunidad de salir del mal momento y que se haya tomado esta decisión—a mi parecer, demasiado temprano, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha sido mi desempeño con esta organización”.

Para concluir, Henry Urrutia mandó un mensaje de agradecimiento a la fanaticada. “Muchas gracias a ustedes que confiaron en mí durante este corto, pero bonito viaje con los Leones del Caracas”.