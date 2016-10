Carlos García, "no entra en pánico" por pitcheo de Magallanes

beisbol venezolano

Miércoles 26| 10:44 am







Son humanos, es normal que fallen"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Es cierto que la cuarta semana de los Navegantes del Magallanes inició con una paliza contra los Leones del Caracas, sin embargo, nuevamente su cuerpo de lanzadores fue bateado con contundencia, y aunque es algo que inquieta a Carlos García, el piloto tampoco enciende las alarmas del buque.

“Esas cosas pasan, pero no puedes entrar en pánico”, explicó “El Almirante” sobre un cuerpo de lanzadores que dejó efectividad colectiva de 5.71 en la tercera semana. “Son humanos, es normal que fallen. Lo que tenemos que hacer es trabajar un poco más para que esos errores pasen lo menos posibles”.

García detalla que algunos lanzadores han dejado lanzamientos en la zona alta, sobre todo en situaciones apremiantes. “Han sido bateados cuando ya tienen dos outs y están arriba en la cuenta”, agregó el mandamás de Magallanes. “Eso tiende a preocuparte un poco, pero el béisbol tiene sus up y sus down (Altos y bajos) y no te puedes poner a cambiar el plan”.

Carlos García ha visto como Amalio Díaz, Diego Moreno y Hassán Pena fueron bateados con facilidad, brazos que están llamado a ser sus pilares del bullpen. “Son nuestros mejores lanzadores y puede preocuparte”, señaló el mánager. “Pero han sido consistentes en su carrera y tienen la capacidad para hacer el trabajo”.

Otro de sus lanzadores que no cumplió con las expectativas fue Jesús Zambrano, que luego de fallar en su apertura contra Bravos, fue mandado a la paralela para trabajar su mecánica. “Su regreso va a depender de lo que pueda ajustarse”, informó García. “El año pasado tuvo buenas presentaciones y ahora está pasando un mal momento”.