Esta es la clave en el despertar ofensivo de Mario Lissón

beisbol venezolano

Miércoles 26| 10:14 am







Cuando estoy sano, puedo hacer cosas buenas"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Luego de un inicio flojo con el madero, Mario Lissón comenzó a producir como él, los aficionados y el alto mando de los Navegantes del Magallanes lo esperan. El caraqueño tiene 6 juegos en filas conectando inatrapables, con 2 cuadrangulares y 6 carreras remolcadas, estadísticas que demuestran su recuperación en el plato.

“Está demostrando que es un pelotero capaz de ser paciente y dar buenas conexiones”, expresó el piloto de la “Nave Turca”, Carlos García, que es uno de los más contentos con el despertar ofensivo en una de sus principales piezas.

Al momento de consultarle a Mario Lissón sobre los ajustes que ha realizado para mejorar su rendimiento, el veterano aclara que no se debe a un tema deportivo. “Ahora estoy saludable”, aseveró. “Las rodillas no me duelen, las piernas están bien y esa ha sido la clave para este buen momento”.

Producto de las lesiones, Lissón solamente ligó .232 en la 2014-2015, mientras que la temporada pasada solamente logró conectar 2 cuadrangulares, estadísticas que apunta a mejorar estando al 100% en sus condiciones físicas. “Me ha costado mucho mantenerme sano, pero ahora estoy libre de lesiones, y cuando eso pasa, puedo hacer cosas buenas”.

Prueba de eso se empezaron a notar desde la tercera semana en la presente campaña. “Empecé a hacer contactos sólidos y he tenido turnos positivos”, aseguró el toletero que ignoró las críticas durante el bajón. “Yo trato de alimentarme solo de las cosas positivas y las negativas solo trato de desecharlas”.

Su despertar le ha empezado a dar alegrías a la fanaticada y también acrecentar su historial en la LVBP. Mario Lissón llegó a las 200 impulsadas de por vida, una marca que significa mucho en su opinión. “Estoy contento porque todo lo que pueda lograr aquí en Venezuela es muy importante para mí”, conluyó.