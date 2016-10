Yandy Díaz se unió a la manada del Caracas

beisbol venezolano

Tan pronto llegó al país, Yandy Díaz se uniformó con el equipo y participó en una práctica especial esta mañana en el Universitario.

“Estoy contento de estar aquí”, dijo el toletero. “El plan era venir más temprano pero estuve en Arizona esperando a ver si los Indios de Cleveland me llamaban a Grandes Ligas. Pero ya estoy aquí en Caracas para ayudar al equipo en lo que pueda”.

Díaz es un jugador versátil que puede defender los jardines y la antesala. “Estoy disponible para cualquier posición. Hoy tomé práctica de bateo y me sentí muy bien. He entrenado fuerte y estoy listo para ayudar al Caracas en tercera base, el outfield o donde quieran haré lo mejor que pueda”.

El cubano tuvo una gran temporada en ligas menores este año. Aunque empezó en Doble A, rápidamente los Indios lo subieron a su filial Triple A donde ganó el premio al Novato del Año de la International League.

En total entre ambos niveles, Díaz ligó para .318 con 22 dobles, 4 triples, 9 jonrones y 58 carreras remolcadas.

“Trabajé demasiado fuerte esta temporada y gracias a Dios todo salió bien y pude ganar ese premio”, dijo el toletero que además tuvo la oportunidad de compartir con Jesús Aguilar y Yhoxian Medina en los Columbus Clippers.

“Aguilar, que es el pelotero con más experiencia aquí en Venezuela, me dijo que esta liga es bastante fuerte”, continuó. “Me dijo que me preparara bien. Sé que me voy a sentir como en Cuba porque allá también es una liga fuerte”.

La cantidad de cubanos que hay en la LVBP para esta temporada también lo entusiasma para dar lo mejor de sí con el Caracas. “Nosotros queremos dejar el nombre de nuestro país en alto”, aseguró. “Además estoy contento de reencontrarme con ellos aquí. En Cuba tuve la oportunidad de jugar en contra de Henry Urrutia, Félix Pérez, Dariel Álvarez y Adonis García así que es emocionante volver a verlos”.

Danry está recuperado

El jardinero Danry Vásquez también se entrenó esta mañana en el Universitario y se mostró totalmente recuperado del esguince en el tobillo que sufrió el domingo pasado.

“Gracias a Dios me sentí muy bien”, aseguró. “El tobillo se sintió muy bien y estoy listo para volver gracias a los trainers y al médico del equipo que hicieron esto posible y están ayudándome”.

Vásquez tomó práctica de bateo junto a Díaz y al receptor Anderson De La Rosa y posteriormente corrió las bases bajo la supervisión de los técnicos Yunir García, Antonio Armas y el trainer Pedro Betancourt.

“Pensé que estaría un poco perdido con mi swing después de una semana fuera pero me sentí bastante bien y a tiempo”, comentó. “Lo más importante que es la fatiga en el cuerpo no la sentí. No tuve ninguna molestia, corrí las bases, tomé práctica de bateo y no sentí ninguna molestia”.

Gárate trabaja con fuerza

El lanzador Víctor Gárate fue el cuarto jugador del equipo que se presentó en el estadio esta mañana para trabajar.

El zurdo se recupera de dolencias musculares en el brazo de lanzar y trabajó en el acondicionamiento físico, soltó el brazo sobre terreno plano y posteriormente hizo un bullpen de 15 envíos.

