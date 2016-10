Jesús Sucre sobre Félix Hernández: "Le dije que debutara contra Leones"

beisbol venezolano

Le dije que no se fuera a asustar porque aquí en Venezuela no es lo mismo que Seattle"

César Sequera Ramos || @CSequera11

Aunque no hay un día exacto para el debut de Félix Hernández con los Navegantes del Magallanes, lo que sí está claro es que Jesús Sucre será el receptor cuando esa fecha llegue.

El receptor turco, y de los Marineros de Seattle, asegura que ya ha conversado con el “Rey” sobre ese encuentro que los rencontrará en el diamante de nuevo, pero en esta oportunidad, con la camiseta del Magallanes. “Todo el año me la pasé hablando con él y le decía a cada momento que tenía que lanzar en Venezuela”, aseveró el careta. “Me dijo: ´Ya estoy con el equipo que quería y ahora sí voy a jugar´”.

Sucre es consiente que ese día estará lleno de adrenalina y expectativas por el regreso de Félix Hernández a la LVBP, sin embargo, quiere agregarle todavía más emoción. “Le dije que el primer juego tiene que ser contra el Caracas”, agregó. “Bromeé con él para que no se vaya a asustar, porque aquí en Venezuela no es lo mismo que Seattle y me dijo que me quedara tranquilo”.

El ex ganador del Cy Young respondió al reto y aseguró que “iba a tratar” que su estreno en la temporada 2016-2017 fuera contra Leones. “Pasamos todo el año bromeando. Tengo una buena conexión con él y espero estar ahí para seguir ayudándolo”, concluyó.

Es necesario recordar, que ya se conoce el plan para que Félix Hernández quede en óptimas condiciones para su participación en la pelota rentada. Su preparación comenzará el 15 de noviembre en los Estados Unidos y debut apunta a ser el 15 de diciembre (Contra Leones en Caracas) o al día siguiente (Bravos en Valencia).