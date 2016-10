Williams Pérez debutará el 15 de noviembre con Cardenales

beisbol venezolano

Viernes 21| 6:33 pm





Carlos Eloy Escalona | @cescalona_

El lanzador Williams Pérez llegó el 10 de octubre a venezuela para incorporars a su nuevo equipo en la LVBP, los Cardenales de Lara.

El grandeliga, que procede de Caribes de Anzoátegui, se alista para debutar con los crepusculaes y no pierde tiempo."Comencé mi programa de rehabilitación para estar listo el 15 de noviembre, que me toca mi primera apertura".

Pérez, quien pertenece a los Bravos de Atlanta en MLB, recibió el visto bueno de su organización para soltar el brazo en Venezuela pese a terminar la zafra lesionado. "Los Bravos me mandaron un programa de entrenamiento para Cardenales que tengo que complir antes de comenzar al lanzar".

En declaraciones al departamento de prensa de los larenses, el diestro detalló su plan de trabajo antes de debutar con los pájaros rojos. "Me dieron aproximadamente de 20 a 30 innings, cuatro o cinco salidas con Cardenales, depende de como esté la situación se le puede pedir más a la organización".

"Comenzaré lanzando a 90 pies de distancia, luego haré bullpen, poco a poco. tengo aproxidamente tres bullpens por lanzar, después de eso tengo un juego simulado hasta llegar al momento de subirme al montículo", señaló el serpentinero.

Un mal año

Pérez ofreció un balance personal de la zafra 2016 con la novena de Atlanta, reconociendo que no le fue bien del todo. "No tuve muchas suerte este año por las lesiones. Primero fue el manguito rotador y después un fragmento de hueso en el codo aunque eso fue de sólo 10 días. Apenas pude lanzar nueve juegos durante la temporada, más lo que lancé en Triple-A y rehabilitación. No me sentía al 100 % y decidieron pararme para acompañar al equipo y regresar sano a venezuela", conluyó el grandeliga.